İsrail'in katliamına duyarsız kalmadı! Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Sarandon: "Filistin'in yanındayım"

Gazze Şeridi'ni cehenneme çeviren İsrail, bölgeyi abluka altına alarak genç, yaşlı, çocuk demeden masum sivili katletmeye devam ediyor. İnsanlık dramına sessiz kalmayan ünlü müzisyen ve oyuncular, sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla Filistin'e destek mesajları yayımladı. Aralarında dünyaca ünlü Fransız ve Müslüman futbolcu Karim Benzema ve Filistin asıllı ünlü süper model Gigi Hadid'in de bulunduğu ünlüler Gazze için destek mesajı paylaşmıştı. Bir destek ise Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon geldi. Sarandon, "Gazze'de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım." ifadesini kullandı. İşte detaylar...