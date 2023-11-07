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22 yıllık sevgilisiyle 8 ay önce evlenmiş! 78 yaşında Zerrin Sümer bombayı patlattı "Bir erkeğe güvenmek için ideal süre"

78 yaşındaki usta oyuncu Zerrin Sümer'in evlilik açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü... Şimdilerde Ömer adlı dizide rol alan 78 yaşındaki oyuncu Zerrin Sümer, katıldığı bir programda 22 yıllık sevgilisiyle 8 ay önce evlendiğini açıkladı. Sümer'in itirafı bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelirken Sümer, bu kararı nasıl aldığını da anlattı. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 08:56 Güncelleme 07 Kasım 2023, 10:12
22 yıllık sevgilisiyle 8 ay önce evlenmiş! 78 yaşında Zerrin Sümer bombayı patlattı Bir erkeğe güvenmek için ideal süre 1

İlk evliliği ihanet yüzünden biten 78 yaşındaki usta oyuncu Zerrin Sümer itirafıyla gündem oldu. İşte detaylar...

22 yıllık sevgilisiyle 8 ay önce evlenmiş! 78 yaşında Zerrin Sümer bombayı patlattı Bir erkeğe güvenmek için ideal süre 2

Ömer dizisinde rol alan usta oyuncu Zerrin Sümer itirafıyla gündemde.

22 yıllık sevgilisiyle 8 ay önce evlenmiş! 78 yaşında Zerrin Sümer bombayı patlattı Bir erkeğe güvenmek için ideal süre 3

Ünlü oyuncu 22 yıldır sevgilisi olan kişiyle 8 ay önce evlendiğini açıkladı.

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