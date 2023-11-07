22 yıllık sevgilisiyle 8 ay önce evlenmiş! 78 yaşında Zerrin Sümer bombayı patlattı "Bir erkeğe güvenmek için ideal süre"

78 yaşındaki usta oyuncu Zerrin Sümer'in evlilik açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü... Şimdilerde Ömer adlı dizide rol alan 78 yaşındaki oyuncu Zerrin Sümer, katıldığı bir programda 22 yıllık sevgilisiyle 8 ay önce evlendiğini açıkladı. Sümer'in itirafı bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelirken Sümer, bu kararı nasıl aldığını da anlattı. İşte haberin detayları...