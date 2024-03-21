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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’la paylaştı! Survivor Kardeniz’den bomba hamle! Kubilay Aka’nın ifşanın ardından Kardeniz Kılıç...

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Kardeniz Kılıç, kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Yasemin Baştan, Güven Kıraç gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri'nin setinden bir paylaşımda bulundu. Yılmaz Erdoğan ile sette verdiği pozu yayınlayan Kılıç'ın paylaşımına düştüğü not dikkat çekerken akıllara Kubilay Aka'nın ifşasını getirdi. İşte sosyal medyayı karıştıran o paylaşım...

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 09:57 Güncelleme 21 Mart 2024, 09:57
İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’la paylaştı! Survivor Kardeniz’den bomba hamle! Kubilay Aka’nın ifşanın ardından Kardeniz Kılıç... 1

Kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Yasemin Baştan, Güven Kıraç gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri'ne ikinci bölümde dahil olan Kubilay Aka, yaptığı gafla uzun bir süre gündem oldu.

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’la paylaştı! Survivor Kardeniz’den bomba hamle! Kubilay Aka’nın ifşanın ardından Kardeniz Kılıç... 2

Galada basın mensuplarıyla bir araya gelen Aka, dizi hakkında konuşurken senaryoyu fena ifşa etti.

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’la paylaştı! Survivor Kardeniz’den bomba hamle! Kubilay Aka’nın ifşanın ardından Kardeniz Kılıç... 3

Yılmaz Erdoğan'ın dizide hayat verdiği edebiyat öğretmeni olan Azem'in çocuklarına kavuşması sabırsızlıkla beklenirken Aka'nın kırdığı pot tüm büyüyü bozdu.

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