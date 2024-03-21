İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’la paylaştı! Survivor Kardeniz’den bomba hamle! Kubilay Aka’nın ifşanın ardından Kardeniz Kılıç...

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Kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Yasemin Baştan, Güven Kıraç gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri'ne ikinci bölümde dahil olan Kubilay Aka, yaptığı gafla uzun bir süre gündem oldu.