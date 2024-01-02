İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kumarki barıştı! 2020 yılında boşanmışlardı ayrılığa dayanamadılar

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2010-2015 yılları arasında meslektaşı Vildan Atasever ile ilk evliliğini yapmış, ikinci evliliğini ise 2016-2020 yılları arasında Duygu Kumarki ile yapmıştı. Kumarki ile olan evliliğinden 2016 yılında kızı Yemin'i kucağına alan İsmail Hacıoğlu son olarak Aslıhan Gürbüz ile olan ayrılığıyla gündeme gelmişti. Herkes, Gürbüz ile Hacıoğlu'nun barışmasını beklerken Hacıoğlu, eski eşi Kumarki'yle ilişkisine bir şans verdi. Çift 2024 yılına beraber girdi.