Türk halkı için 81 yaşında estetik yaptıran Bedia Akartürk son haliyle şoke etti "Söylemeseniz tanımazdım" Sorumlu hissettiğini söylemişti

Türk halk müziği ustalarından biri olan 81 yaşındaki Bedia Akartürk, estetik ameliyatı olmuştu geçtiğimiz aylarda. Türk Halkı için estetik olduğunu ifade eden Akartürk, "Ben dünyada iki şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlara türkülerimi en iyi şekilde inceleyerek okudum. Bir de kendim güzel olayım diye onun üzerine durdum. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler. Önemli olan bu yaşta estetik yaptırabilmek" demişti. Akartürk son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.
Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçılarından biri olan Bedia Akartürk 81 yaşında bıçak altına yatmıştı geçtiğimiz aylarda.
Bedia Akartürk Türk Halk Müziği'nin, özellikle de Ege Bölgesi'nin en güçlü seslerinden. İzmirli olan Akartürk, memleketine ve değerlerine oldukça bağlı bir sanatçı.
Türk Halkı için estetik olduğunu ifade eden Akartürk, "Ben dünyada 2 şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlara türkülerimi en iyi şekilde inceleyerek okudum. Bir de kendim güzel olayım diye onun üzerine durdum. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler" demişti.