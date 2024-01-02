6 yıl evli kalan Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi yılbaşı akşamı buluştu! 17 yaşındaki kızlarını gören dilini ısırdı: Dupduru bir güzellik...

2006-2012 yılları arasında evli kalan Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi yılbaşı akşamı bir araya geldi. Yılbaşında Kıbrıs'ta sahneye çıkan Aşkın Nur Yengi'yi eski eşi ve kızı yalnız bırakmadı. Haluk Bilginer'in de sahneye çıkarak Cem Karaca'dan iki şarkı söylediği konserde çiftin kızları dikkat çekti. İkilinin 17 yaşındaki kızları Nazlı'yı görenler hayran kalarak "Dupduru bir güzellik" yorumunda bulundu.