6 yıl evli kalan Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi yılbaşı akşamı buluştu! 17 yaşındaki kızlarını gören dilini ısırdı: Dupduru bir güzellik...

2006-2012 yılları arasında evli kalan Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi yılbaşı akşamı bir araya geldi. Yılbaşında Kıbrıs'ta sahneye çıkan Aşkın Nur Yengi'yi eski eşi ve kızı yalnız bırakmadı. Haluk Bilginer'in de sahneye çıkarak Cem Karaca'dan iki şarkı söylediği konserde çiftin kızları dikkat çekti. İkilinin 17 yaşındaki kızları Nazlı'yı görenler hayran kalarak "Dupduru bir güzellik" yorumunda bulundu.
2006'da dünyaevine giren, aynı yıl Nazlı'nın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi, 2012'de evliliklerini sonlandırmıştı.
Eski eşler, yılbaşı akşamı bir araya geldi. Haluk Bilginer, yeni yılı klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ile yavru vatan Kıbrıs'ta karşılayan eski eşi Aşkın Nur Yengi'yi konserinde yalnız bırakmadı.
Aşkın Nur Yengi'nin 2018 yılında barıştığı Haluk Bilginer'in sahneye çıkmasıyla alkış tufanı koptu.