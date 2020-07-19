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Duygu Özaslan sarı bikinili görüntülerinin ardından basketbolcu Can Maxim Mutaf ile el ele yakalandı!
Duygu Özaslan sarı bikinili görüntülerinin ardından basketbolcu Can Maxim Mutaf ile el ele yakalandı!
Duygu Özaslan sarı bikinili fotoğraflarının ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde, kaldığı otel odasından paylaştığı fotoğraf ile dikkat çekmiş, basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. İkilinin el ele görüntüler ortaya çıktı.
19.07.2020 11:40
- Son Güncelleme: 19.07.2020 12:19
Duygu Özaslan'ın Can Maxim Mutaf ile sevgili olduğu resmen kanıtlandı. Duygu Özaslan şüphesiz ki son günlerin en çok konuşulan ismi. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, sarı bikinili fotoğraflarının ortaya çıkması ile bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı.
Kaldığı otel odasından bir fotoğraf paylaşan Duygu Özaslan'ın, ayak ucunda duran pembe sweat detayı ile dikkat çekmiş, o sweatin, Özaslan'ın da takip ettiği basketbolcu Can Maxim Mutaf'a ait olduğu öğrenilmişti.
Bu detaylar, akıllara "Yeni bir ilişki mi?" sorularını getirirken beklenen fotoğraf geldi. Duygu Özaslan, sevgilisi basketbolcu Can Maxim Mutaf ile el ele görüntülendi.
İşte son günlerde bikinili görüntülerinin sızması ile adından sıkça söz edilen Duygu Özaslan'ın sevgilisi başta olmak üzere ünlülerin sevgilileri...