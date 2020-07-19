Duygu Özaslan sarı bikinili görüntülerinin ardından basketbolcu Can Maxim Mutaf ile el ele yakalandı!

Duygu Özaslan'ın Can Maxim Mutaf ile sevgili olduğu resmen kanıtlandı. Duygu Özaslan şüphesiz ki son günlerin en çok konuşulan ismi. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, sarı bikinili fotoğraflarının ortaya çıkması ile bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı.