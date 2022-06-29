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Eser - Berfu Yenenler çiftinin dehşet evi... "Ev canlı gibiydi, kendi kendine yaşıyordu"

Eser - Berfu Yenenler çiftinin dehşet evi... 2019 yılında evlenen ve Kuzey ile Mete adında iki erkek evlada sahip olan Eser - Berfu Yenenler çifti, pandemi döneminde şehirden uzaklaşmak ve oğullarını doğa ile iç içe büyütmek için Kemerburgaz'da orman içinde, müstakil lüks bir eve taşınmıştı. Geçtiğimiz günlerde ev sahibinin kirayı 4 katına çıkarması üzerine evlerinden taşınan ikili, herkesin hayalini kurduğu bu tarz bir evde yaşamanın hiç de kolay olmadığını belirtip yaşadıkları ilginç olayları anlattı. İşte "Ev canlı gibiydi kendi kendine yaşıyordu" diyen ünlü çiftin sözleri...

29.06.2022 10:21 - Son Güncelleme: 29.06.2022 10:23
Eser - Berfu Yenenler çiftinin dehşet evi... Ev canlı gibiydi, kendi kendine yaşıyordu

"EV CANLI GİBİYDİ, KENDİ KENDİNE YAŞIYORDU"

Eser - Berfu Yenenler çiftinin dehşet evi...

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Eser - Berfu Yenenler çiftinin dehşet evi... Ev canlı gibiydi, kendi kendine yaşıyordu

Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler pandemi döneminde şehirden uzaklaşmak ve oğulları Kuzey'i doğa ile iç içe büyütmek için Kemerburgaz'da, orman içinde, müstakil, lüks bir eve taşınmıştı.

Eser - Berfu Yenenler çiftinin dehşet evi... Ev canlı gibiydi, kendi kendine yaşıyordu

0 milyon TL'lik lüks kütük villada yaşayan Eser ile Berfu Yenenler'in başı dertten bir türlü kurtulmadı. Ancak ünlü çift geçtiğimiz günlerde ev sahibinin kirayı 4 katına çıkarması üzerine buradan taşınmak zorunda kalmıştı.

Eser - Berfu Yenenler çiftinin dehşet evi... Ev canlı gibiydi, kendi kendine yaşıyordu

Yenenler, herkesin hayalini kurduğu bu tarz bir evde yaşamanın hiç de kolay olmadığını belirtip yaşadıkları ilginç olayları anlattı. Berfu Yenenler şöyle konuştu:

Eser - Berfu Yenenler çiftinin dehşet evi... Ev canlı gibiydi, kendi kendine yaşıyordu

"İlk bir sene çok güzel geçti. Ardından ev bizi çok mutsuz etmeye başladı. Masrafı fazlaydı. Ev canlı gibiydi, kendi kendine yaşıyordu"

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