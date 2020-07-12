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İsmail Hacıoğlu - Duygu Kumarki'nin boşanma nedeni ortaya çıktı! Öfke nöbetleri geçiriyormuş...

Vildan Atasever ile evliliğinin bitmesinin ardından Duygu Kumarki ile yeni bir aşka yelken açan ve 2016 yılında nikah masasına oturan İsmail Hacıoğlu boşanıyor! Yemin adında bir kız evlada sahip olan ünlü çiftin boşanma nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre İsmail Hacıoğlu - Duygu Kumarki'nin boşanma nedeni, Hacıoğlu'nun geçirdiği öfke nöbetleri...

12.07.2020 13:25 - Son Güncelleme: 12.07.2020 13:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





