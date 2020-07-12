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İsmail Hacıoğlu - Duygu Kumarki'nin boşanma nedeni ortaya çıktı! Öfke nöbetleri geçiriyormuş...
İsmail Hacıoğlu - Duygu Kumarki'nin boşanma nedeni ortaya çıktı! Öfke nöbetleri geçiriyormuş...
Vildan Atasever ile evliliğinin bitmesinin ardından Duygu Kumarki ile yeni bir aşka yelken açan ve 2016 yılında nikah masasına oturan İsmail Hacıoğlu boşanıyor! Yemin adında bir kız evlada sahip olan ünlü çiftin boşanma nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre İsmail Hacıoğlu - Duygu Kumarki'nin boşanma nedeni, Hacıoğlu'nun geçirdiği öfke nöbetleri...
12.07.2020 13:25
- Son Güncelleme: 12.07.2020 13:35
Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile dansçı eşi Duygu Kumarki, yollarını ayırıyor. 2016 yılında evlenen ve Yemin adında bir kızları olan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki boşanma kararı aldı.
Anlaşmalı boşanacak olan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki çifti, evlilikleri bittikten sonra yine arkadaşlıklarına devam edeceklerini söyledi. Hürriyet'in haberine göre; çifti bu noktaya getiren neden Hacıoğlu'nun öfke nöbetleri...
Ünlü oyuncunun evliliğine özen göstermediği için eşiyle arasının açıldığı, öfkesini kontrol edemediği ve bir sinir anında evdeki televizyonu kırdığı iddia ediliyor. 2016'da evlenen İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki'nin 4 yaşında bir kızları var.
İsmail Hacıoğlu, ilk evliliğini meslektaşı Vildan Atasever'le yapmış, 2010 yılında evlenen ikili 2015'te boşanmıştı.