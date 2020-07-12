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Çukur'un Cumali'si Necip Memili 2 gün sonra baba oluyor! Didem Dayıcıoğlu ile evlenen oyuncunun bebeğinin cinsiyeti...

Çukur dizisinde Yamaç'ın abisi Cumali karakterine hayat veren Necip Memili, sevgilisi Didem Dayıcıoğlu ile Ocak ayında evlenmiş, ikilinin ani evlilik kararı 'bebek' iddiaları ile gündeme gelmişti. Oyuncu Necip Memili ile eşi Didem Dayıcıoğlu ile önceki gün Etiler'de bir mekandaydı. Baş başa yemek yiyen Necip Memili-Didem Dayıcıoğlu çifti, çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Eşinin iki gün sonra doğum yapacağını söyleyen Necip Memili, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Babalık heyecanı yaşayan Çukur'un Cumali'si Necip Memili'nin yaşı ise merak konusu oldu.

12.07.2020 13:09 - Son Güncelleme: 12.07.2020 13:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





