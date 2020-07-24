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İsmail Hacıoğlu boşanır boşanmaz ünlü oyuncuyla soluğu tatilde aldı! Evliliği ihanet mi bitirdi?

Vildan Atasever ile evliliğinin bitmesinin ardından Duygu Kumarki ile yeni bir aşka yelken açan ve 2016 yılında nikah masasına oturan İsmail Hacıoğlu ikinci kez boşandı. Yemin adında bir kız evlada sahip olan ünlü çiftin duruşması geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Adliyeye birlikte giden eski eşler, 10 dakikada biten evliliğin ardından salondan da birlikte ayrıldı. Ancak İsmail Hacıoğlu hakkında bugün ortaya çıkan bir detay ihanet iddialarını gündeme getirdi. İsmail Hacıoğlu'nun Duygu Kumarki'den boşandıktan sonra ünlü oyuncu Merve Çağıran ile Bozburun'daki bir otelde tatil yaptığı ortaya çıktı.

24.07.2020 10:41 - Son Güncelleme: 24.07.2020 10:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





