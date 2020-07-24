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İsmail Hacıoğlu boşanır boşanmaz ünlü oyuncuyla soluğu tatilde aldı! Evliliği ihanet mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu boşanır boşanmaz ünlü oyuncuyla soluğu tatilde aldı! Evliliği ihanet mi bitirdi?
Vildan Atasever ile evliliğinin bitmesinin ardından Duygu Kumarki ile yeni bir aşka yelken açan ve 2016 yılında nikah masasına oturan İsmail Hacıoğlu ikinci kez boşandı. Yemin adında bir kız evlada sahip olan ünlü çiftin duruşması geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Adliyeye birlikte giden eski eşler, 10 dakikada biten evliliğin ardından salondan da birlikte ayrıldı. Ancak İsmail Hacıoğlu hakkında bugün ortaya çıkan bir detay ihanet iddialarını gündeme getirdi. İsmail Hacıoğlu'nun Duygu Kumarki'den boşandıktan sonra ünlü oyuncu Merve Çağıran ile Bozburun'daki bir otelde tatil yaptığı ortaya çıktı.
24.07.2020 10:41
- Son Güncelleme: 24.07.2020 10:41
Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile dansçı eşi Duygu Kumarki, tek celsede boşandı. 2016 yılında evlenen ve Yemin adında bir kızları olan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki, geçen cuma Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.
Boşanmanın ardından rol arkadaşı Merve Çağıran ile tatile gittiği öğrenilen İsmail Hacıoğlu'nun Duygu Kumarki'yi aldattığı iddia edildi.
İkilinin, Bozburun'daki bir otelde tatil yaptığı ortaya çıktı. Sürpriz tatil, akıllara "Boşanmanın nedeni Merve Çağıran mı?" sorusunu getirdi.
4 YIL 10 DAKİKADA BİTTİ
Yemin adında bir kızları bulunan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki, boşanma davasının görüldüğü adliyeye beraber gitti. Sabah saatlerinde olan duruşma başka bir davanın uzaması nedeniyle öğleden sonra görüldü.
3 yaşında Yemin adında bir kızları olan Hacıoğlu ve Kumarki, duruşma saatine kadar bir restoranda oturup bekledi. Duruşma salonuna beraber giren ünlü çift, 10 dakika süren duruşmanın ardından adliyeden beraber ayrıldı.