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Hercai'nin güzel Gönül'ü Oya Unustası'nın eski hali görenleri şoke etti! Miss Turkey'e katılan Oya...

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve reytingleri altüst eden Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakterine hayat veren 32 yaşında güzel oyuncu Oya Unustası, paylaşımlarıyla da sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Kaybedenler Kulübü sinema filmi ile yaşayan Oya Unustası, duru güzelliği ile izleyicileri ekran başına kilitliyor. Oya Unustası hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun eski fotoğraflarıyla karşılaştı. 2013 yılının Miss Turkey finalistlerinden biri olan güzel oyuncunun eski hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Hercai'nin Gönül'ü olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

24.07.2020 10:24 - Son Güncelleme: 24.07.2020 10:30
Hercai'nin güzel Gönül'ü Oya Unustası'nın eski hali görenleri şoke etti! Miss Turkey'e katılan Oya...

Genç oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Hercai'de Gönül Aslanbey karakterine hayat veren Oya Unustası da bu isimlerden. Hercai'nin Gönül Aslanbey'i Oya Unustası. güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile seyircinin büyük beğenisini topladı. Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası'nı sosyal medyadan da takip eden hayranları başarılı oyuncuyla ilgili birçok şeyi merak ediyor.

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Hercai'nin güzel Gönül'ü Oya Unustası'nın eski hali görenleri şoke etti! Miss Turkey'e katılan Oya...

Hakkında araştırma yapanlar 32 yaşındaki oyuncunun eski halini görünce şaştı kaldı. İşte başta Oya Unustası olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Hercai'nin güzel Gönül'ü Oya Unustası'nın eski hali görenleri şoke etti! Miss Turkey'e katılan Oya...

Şeyma Subaşı

Hercai'nin güzel Gönül'ü Oya Unustası'nın eski hali görenleri şoke etti! Miss Turkey'e katılan Oya...

Hande Erçel

Hercai'nin güzel Gönül'ü Oya Unustası'nın eski hali görenleri şoke etti! Miss Turkey'e katılan Oya...

Serenay Sarıkaya

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