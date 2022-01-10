İsmail Demirci’nin 'hamile eşini aldattı' iddiasının ardından Hande Soral sessizliğini bozdu! Buse Varol ‘yasak aşk’ yorumuyla…
İsmi açıklanmayan bir sosyal medya kullanıcısının Twitter'da 'ünlü bir oyuncunun, hamile eşini aldattığı, bir otelden bir kadınla çıktığı' iddiası, geçtiğimiz günlerde bir magazin programına konu olmuş ve 'yasak aşk' haberleri Buse Varol'a sorulmuştu. Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren Varol, 'Sen olsan ne yapardın?' sorusuna verdiği cevapla dikkat çekmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk iddiası bir başka magazin programına daha konu oldu ve söz konusu kişilerin şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan İsmail Demirci ile Hande Soral olduğu öne sürüldü. Ünlü oyuncu Hande Soral ise skandal iddianın ardından suskunluğunu bozdu. İşte detaylar...
10.01.2022 21:00
- Son Güncelleme: 10.01.2022 21:00
O gün farklı bir sebeple programa telefonla bağlanan Buse Varol'a da konuyla ilgili 'Sen olsan ne yapardın?' sorusu yöneltildi.
Buse Varol, önce aldatan taraf olan 'arkadaşının kocası' ile konuşacağını, alacağı tepkiye göre yapacağının değişeceğini, arkadaşına yalan söyleyemeyeceğini, kendisinin benzer bir duruma düşmesi durumunda kendisine söylenmesini isteyeceğini söyledi.