Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'siydi! ‘Gereksiz coşmuş’ diyen Algı Eke iç çamaşırıyla spor yaptı sosyal medya çalkalandı
Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'si Algı Eke'nin son haline bakın! Kadrosunda İpek Tuzcuoğlu, Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Binici'nin yer aldığı Dürüye'nin Güğümleri dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan Algı Eke, sosyal medya hesabında çok konuşulan bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, ayna karşısında iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti ve spor yaptığı anlara ait bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Algı Eke'nin sosyal medyayı çalkalayan o paylaşımı...
10.01.2022 19:21
- Son Güncelleme: 10.01.2022 19:44
Algı Eke, Dürüye'nin Güğümleri adlı dizide canlandırdığı Hayriye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
İpek Tuzcuoğlu, Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Binici ile kamera karşısına geçen oyuncu, sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.