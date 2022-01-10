Vav TV İzle
Haberler Magazin Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'siydi! ‘Gereksiz coşmuş’ diyen Algı Eke iç çamaşırıyla spor yaptı sosyal medya çalkalandı

Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'siydi! ‘Gereksiz coşmuş’ diyen Algı Eke iç çamaşırıyla spor yaptı sosyal medya çalkalandı

Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'si Algı Eke'nin son haline bakın! Kadrosunda İpek Tuzcuoğlu, Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Binici'nin yer aldığı Dürüye'nin Güğümleri dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan Algı Eke, sosyal medya hesabında çok konuşulan bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, ayna karşısında iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti ve spor yaptığı anlara ait bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Algı Eke'nin sosyal medyayı çalkalayan o paylaşımı...

10.01.2022 19:21 - Son Güncelleme: 10.01.2022 19:44
Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! ‘Gereksiz coşmuş’ diyen Algı Eke iç çamaşırıyla spor yaptı sosyal medya çalkalandı

Algı Eke, Dürüye'nin Güğümleri adlı dizide canlandırdığı Hayriye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! ‘Gereksiz coşmuş’ diyen Algı Eke iç çamaşırıyla spor yaptı sosyal medya çalkalandı

İpek Tuzcuoğlu, Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Binici ile kamera karşısına geçen oyuncu, sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! ‘Gereksiz coşmuş’ diyen Algı Eke iç çamaşırıyla spor yaptı sosyal medya çalkalandı

Eke, bu kez oyunculuğuyla değil sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımla çok konuşuldu.

Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! ‘Gereksiz coşmuş’ diyen Algı Eke iç çamaşırıyla spor yaptı sosyal medya çalkalandı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, ayna karşısında iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti ve spor yaptığı anlara ait bir paylaşımda bulundu.

Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! ‘Gereksiz coşmuş’ diyen Algı Eke iç çamaşırıyla spor yaptı sosyal medya çalkalandı

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı ve yüzlerce yorum aldı.

SON DAKİKA