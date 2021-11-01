İsmail Balaban’dan onay çıkmadı! İlayda Şeker harekete geçti cesur pozlar tarih oldu! “Pehlivan resti çekti”
İsmail Balaban'dan onay çıkmadı! Survivor 2021 birincisi İsmail Balaban, yarışmanın ardından İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde ise el ele çektikleri bir video ile aşklarını dosta düşmana duyurmuştu. İsmail Balaban ile İlayda Şeker cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Cesur pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran İlayda Şeker'in sevgilisinin istediği üzerine paylaşımlarını sildiği iddia edildi. Şeker'in iddialı paylaşımlarını tek tek silmesi akıllara ''Fotoğrafları İsmail Balaban mı sildirdi?'' sorusunu getirirken "Pehlivan resti çekti" yorumları yapıldı. İşte detaylar...
01.11.2021 21:00
- Son Güncelleme: 01.11.2021 21:00
Survivor 2021 yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan pehlivan İsmail Balaban yarışmada şampiyon olmasının ardından adını geniş kitlelere duyurdu.
İsmail Balaban, daha sonra ise yarışmacı arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme geldi.
Instagram'da İlayda Şeker'in, Balaban'a "İsom" şeklinde yorum yazması, Balaban'ın ise Şeker'e "İloş" şeklinde seslenmesi dikkat çekerken ikili, geçen günlerde aşklarını ilan etti. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde el ele çektikleri bir video ile aşklarını dosta düşmana duyurdu.
YENİ GELİŞME!
Aşklarını ilan eden çiftin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Cesur pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran İlayda Şeker'in paylaşımlarını tek tek Instagram sayfasından kaldırdı.