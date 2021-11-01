Aleyna Tilki yatak odası paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu
Aleyna Tilki yatak odası paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Genç popçu, yatak odasında verdiği iddialı pozlarını art arda Instagram hesabında yayınlayarak Cadılar Bayramı'na göndermede bulundu. Paylaşımının altına "Dünya bir cadı kazanı, biz de içinde kaynıyoruz. Kostüme bazen gerek yok. Kazan bizi eritiyor" notunu ekleyen Tilki'nin tarzı ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı...
01.11.2021 20:35
- Son Güncelleme: 01.11.2021 20:35
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!
İddialı pozlarını art arda yayınlayan Tilki'nin tarzı ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Tilki'nin tarzını beğenerek "Çok güzelsin" yorumunda bulundu. Bir kısmı ise "Bir türlü giyinmeyi öğrenemedin" diyerek ünlü şarkıcının tarzını beğenmediğini dile getirdi.