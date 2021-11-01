Aleyna Tilki yatak odası paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!

İddialı pozlarını art arda yayınlayan Tilki'nin tarzı ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Tilki'nin tarzını beğenerek "Çok güzelsin" yorumunda bulundu. Bir kısmı ise "Bir türlü giyinmeyi öğrenemedin" diyerek ünlü şarkıcının tarzını beğenmediğini dile getirdi.