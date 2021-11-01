Üç Kuruş’un Şesu’su Uğur Yıldıran Hadise gerçeğiyle şaşırttı! O görüntüler ortaya çıktı gören inanamadı bu hali bildiğiniz gibi değil
Üç Kuruş'un Şesu'su Uğur Yıldıran Hadise gerçeğiyle şaşırttı! İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Filinta dizisi ile yaşayan Uğur Yıldıran, Çukur'da canlandırdığı Kemal karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Şimdilerde Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade ve Ekin Koç gibi sevilen isimlerin yer aldığı Üç Kuruş ile ekranlarda boy gösteren oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Yıldıran'ın Hadise'nin temsil ettiği 2009'daki Eurovision yarışmasında dans ederken ki görüntülerini görünce ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o görüntüler...
01.11.2021 22:12
- Son Güncelleme: 01.11.2021 22:12
26 Temmuz 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Yıldıran, eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü'nde tamamladı. Uğur Yıldıray, ilk oyunculuk deneyimini ise 2015 yılında rol aldığı Filinta dizisi ile yaşadı.
Ünlü oyuncu, televizyon ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisindeki Kemal karakteriyle ise adını geniş kitlelere duyurdu.
Şimdilerde Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade ve Ekin Koç gibi sevilen isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinde rol alan oyuncuyu, Türkiye ilk kez Hadise'nin temsil ettiği 2009'daki Eurovision yarışmasında dans ederken gördü.