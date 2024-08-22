Seda Sayan'ın müstakbel gelini İlayda Alişan'dan Oğulcan Engin'i utandıran sözler! "Ben onu sahnede sevdim..."

Seda Sayan'ın sıkı takipçileri hiç kuşkusuz oğlu Oğulcan Engin'in ne zaman evleneceğini merak ediyor. Evlilik soruları karşısında 'Ben küçüğüm' açıklamasında bulunan müstakbel gelin İlayda Alişan, bir kere daha aşka geldi. Gazetecilerin önünde sevgilisi Oğulcan Engin'e aşkını haykıran İlayda Alişan yüzleri gülümsetti. İşte Oğulcan Engin'i kıpkırmızı eden İlayda Alişan'ın o açıklamaları...
Seda Sayan'ın sıkı takipçileri hiç kuşkusuz oğlu Oğulcan Engin'in ne zaman evleneceğini merak ediyor. Evlilik soruları karşısında 'Ben küçüğüm' açıklamasında bulunan müstakbel gelin İlayda Alişan, bir kere daha aşka geldi. Gazetecilerin önünde sevgilisi Oğulcan Engin'e aşkını haykıran İlayda Alişan yüzleri gülümsetti. İşte Oğulcan Engin'i kıpkırmızı eden İlayda Alişan'ın o açıklamaları...
Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin ve güzel oyuncu İlayda Alişan'ın aşkı tam gaz devam ediyor.
Çiftin evlenip evlenmeyeceği merak konusu olurken İlayda Alişan konuya 'Daha küçüğüm' sözleriyle noktayı koymuştu.