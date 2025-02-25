Işın Karaca’dan yılın kadını seçilen Wanda Nara’ya olay yorum! “En şahane abla”

Mauro Icardi ile olaylı boşanmasıyla magazin gündeminden düşmeyen Wanda Nara, Best of Europe Awards töreninde 'Yılın Kadını' ödülüne layık görüldü.

Ödül için İstanbul'a gelen Nara, şans getirdiğine inandığı at nalı detaylı pembe elbisesiyle törende boy gösterdi.

Hem aldığı ödül hem de verdiği pozlarla çok konuşulan Nara'ya tepkilerde peş peşe geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Nara'nın 'Yılın kadını' seçilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları, "Başka aday yoktu sanırım", "Ne yaptı da bu ödülü aldı" şeklinde yorumlar yaptı.