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Işın Karaca’dan yılın kadını seçilen Wanda Nara’ya olay yorum! “En şahane abla”

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Wanda Nara'nın bir ödül töreninde 'Yılın Kadını' seçilmesi büyük ses getirdi. Nara'nın aldığı ödüle tepkiler çığ gibi büyürken dikkat çeken bir yorum da şarkıcı Işın Karaca'dan geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 11:17 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 11:17
Işın Karaca’dan yılın kadını seçilen Wanda Nara’ya olay yorum! En şahane abla

Mauro Icardi ile olaylı boşanmasıyla magazin gündeminden düşmeyen Wanda Nara, Best of Europe Awards töreninde 'Yılın Kadını' ödülüne layık görüldü.

Işın Karaca’dan yılın kadını seçilen Wanda Nara’ya olay yorum! En şahane abla

Ödül için İstanbul'a gelen Nara, şans getirdiğine inandığı at nalı detaylı pembe elbisesiyle törende boy gösterdi.

Işın Karaca’dan yılın kadını seçilen Wanda Nara’ya olay yorum! En şahane abla

Hem aldığı ödül hem de verdiği pozlarla çok konuşulan Nara'ya tepkilerde peş peşe geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Nara'nın 'Yılın kadını' seçilmesine tepki gösterdi.

Işın Karaca’dan yılın kadını seçilen Wanda Nara’ya olay yorum! En şahane abla

Sosyal medya kullanıcıları, "Başka aday yoktu sanırım", "Ne yaptı da bu ödülü aldı" şeklinde yorumlar yaptı.

Işın Karaca’dan yılın kadını seçilen Wanda Nara’ya olay yorum! En şahane abla

Nara'nın aldığı ödüle tepkiler çığ gibi büyürken dikkat çeken bir yorum da şarkıcı Işın Karaca'dan geldi.

Işın Karaca’dan yılın kadını seçilen Wanda Nara’ya olay yorum! En şahane abla

Karaca, Nara'nın ödül töreninden yer aldığı videosuna "Kız hani sen Türkiye'yi sevmiyordun. Icardi'ye bir kamyon laf et sonra gel en şahane abla ödülünü al" yorumunda bulundu.

Işın Karaca’dan yılın kadını seçilen Wanda Nara’ya olay yorum! En şahane abla

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, 2014 yılında evlendiği Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılmıştı.

Işın Karaca’dan yılın kadını seçilen Wanda Nara’ya olay yorum! En şahane abla

Nara'nın kendisini L-Gante isimli şarkıcı ile aldattığını öğrenen Icardi ilişkilerini sonlandırmıştı. Ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi'ye karşılık Wanda Nara da kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile birlikteliğine devam etmişti.