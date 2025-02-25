Işın Karaca’dan yılın kadını seçilen Wanda Nara’ya olay yorum! “En şahane abla”

Mauro Icardi ile olaylı boşanmasıyla magazin gündeminden düşmeyen Wanda Nara, Best of Europe Awards töreninde 'Yılın Kadını' ödülüne layık görüldü.
Ödül için İstanbul'a gelen Nara, şans getirdiğine inandığı at nalı detaylı pembe elbisesiyle törende boy gösterdi.
Hem aldığı ödül hem de verdiği pozlarla çok konuşulan Nara'ya tepkilerde peş peşe geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Nara'nın 'Yılın kadını' seçilmesine tepki gösterdi.
Sosyal medya kullanıcıları, "Başka aday yoktu sanırım", "Ne yaptı da bu ödülü aldı" şeklinde yorumlar yaptı.
Nara'nın aldığı ödüle tepkiler çığ gibi büyürken dikkat çeken bir yorum da şarkıcı Işın Karaca'dan geldi.
Karaca, Nara'nın ödül töreninden yer aldığı videosuna "Kız hani sen Türkiye'yi sevmiyordun. Icardi'ye bir kamyon laf et sonra gel en şahane abla ödülünü al" yorumunda bulundu.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, 2014 yılında evlendiği Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılmıştı.
Nara'nın kendisini L-Gante isimli şarkıcı ile aldattığını öğrenen Icardi ilişkilerini sonlandırmıştı. Ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi'ye karşılık Wanda Nara da kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile birlikteliğine devam etmişti.