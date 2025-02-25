Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

Berkin Gökbudak ile yaptığı evlilikten Elay adında bir evladı olan Aslı Enver, sosyal medya paylaşımlarında kızına sık sık yer verdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Enver, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve bu kez Elay'ın Londra macerasını takipçileriyle paylaştı. Aslı Enver'in kızı Elay'ın Londra macerası!

Ünlü oyuncunun "Küçük gezgin loading..." notunu eklediği paylaşıma Merve Dizdar, Şükran Ovalı, Gökçe Bahadır, Hande Erçel, Nergis Kumbasar gibi birçok ünlü isimden beğeni geldi.

Minik Elay, sevimli halleriyle bir kez daha hayran bıraktı. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları Elay'ı babası Berkin Gökbudak'a benzetirken bazıları "Aynı annesi" dedi.