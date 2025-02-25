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Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

Berkin Gökbudak ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslı Enver, kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşamıştı. Sosyal medya paylaşımlarında kızına sık sık yer veren ünlü oyuncu, kızıyla geçirdiği keyifli anları sevenleriyle paylaşmıştı. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Enver, bu kez Elay'ın Londra macerasını yayınladı. Minik Elay, sevimli halleriyle bir kez daha hayran bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 10:23 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 10:27
Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

Berkin Gökbudak ile yaptığı evlilikten Elay adında bir evladı olan Aslı Enver, sosyal medya paylaşımlarında kızına sık sık yer verdi.

Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

Sosyal medyayı aktif kullanan Enver, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve bu kez Elay'ın Londra macerasını takipçileriyle paylaştı.

Aslı Enver'in kızı Elay'ın Londra macerası!

Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

Ünlü oyuncunun "Küçük gezgin loading..." notunu eklediği paylaşıma Merve Dizdar, Şükran Ovalı, Gökçe Bahadır, Hande Erçel, Nergis Kumbasar gibi birçok ünlü isimden beğeni geldi.

Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

Minik Elay, sevimli halleriyle bir kez daha hayran bıraktı. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları Elay'ı babası Berkin Gökbudak'a benzetirken bazıları "Aynı annesi" dedi.

Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

İşte Aslı Enver'in paylaşımları başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

MESUT ÖZİL VE KIZLARI

Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

MÜGE BOZ VE KIZI

Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

KENAN SOFUOĞLU VE ÇOCUKLARI

Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

BERKAY ŞAHİN VE KIZLARI

Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

ALİŞAN VE ÇOCUKLARI

Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

ASLI ENVER

Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

ASLI ENVER'İN KIZI ELAY

Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

ASLI ENVER'İN KIZI ELAY

Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

ASLI ENVER'İN KIZI ELAY

Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

ASLI ENVER'İN KIZI ELAY

Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

PELİN KARAHAN VE OĞLU

Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

HAZAL KAYA VE ÇOCUKLARI

Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

BÜLENT ŞAKRAK VE OĞLU

Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

DOĞA RUTKAY VE İKİZLERİ

Aslı Enver’in kızı sosyal medyayı salladı! Minik gezgin Elay Londra sokaklarında!

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