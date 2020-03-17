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Işın Karaca ve sevgilisi koronavirüse mi yakalandı? 'Kafelerde fink atanlara hesap sorun!'

Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte gittiği Amsterdam dönüşü 14 günlük karantina kuralına uymadığı konuşulan Işın Karaca, iddialara Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında yanıt verdi. Kendilerini yurt dışından geldikten sonra karantinaya aldıklarını belirten 47 yaşındaki Işın Karaca açtı ağzını yumdu gözünü! İşte Işın Karaca'nın sözleri...

17.03.2020 12:30 - Son Güncelleme: 17.03.2020 12:58
Işın Karaca ve sevgilisi koronavirüse mi yakalandı? 'Kafelerde fink atanlara hesap sorun!'

Işın Karaca, hakkında '14 gün kuralına uymadılar' şeklinde çıkan haberlere isyan etti.

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Işın Karaca ve sevgilisi koronavirüse mi yakalandı? 'Kafelerde fink atanlara hesap sorun!'

"DÖNDÜKTEN 5 GÜN SONRA..."
"Dünyanın geçtiği bu zor süreçte, bilinçsiz bir insan olmadığımı bunu yazan arkadaşlara iletmek isterim. Biz döndüğümüzde karantina yoktu. Tabii ki kontrolüme gidecektim. Hala süreç devam ediyor. Resmi bir bildirim gelmemişti. Biz gittiğimizde hiçbir yer kapalı değildi. Biz döndükten 5 gün sonra oldu her şey."

Işın Karaca ve sevgilisi koronavirüse mi yakalandı? 'Kafelerde fink atanlara hesap sorun!'

"KENDİMİZİ KARANTİNAYA ALDIK"
"Buna rağmen biz yurtdışından döndükten sonra kendimizi karantinaya aldık. Çin'de patladığı andan itibaren bütün önlemlerin alınması için en başta koşan insanım ben. Annemler İngiltere'de mahsur kaldı. Oğlum Kıbrıs'ta o da karantinada.Biz buradayız..."

Işın Karaca ve sevgilisi koronavirüse mi yakalandı? 'Kafelerde fink atanlara hesap sorun!'

"BENİM EVİMDE ÇOCUK VAR"
"Böyle saçma sapan şeylerle insanları hedef göstermelerine gerek yok. Karantinamızın bitmesine 4 gün kaldı. Benim evimde çocuk var, böyle bir şey mümkün mü? İnsanları böyle karalamaları çok saçma. Hepimiz gerçekten çok ama çok fazla dikkatli olmak zorundayız."

Işın Karaca ve sevgilisi koronavirüse mi yakalandı? 'Kafelerde fink atanlara hesap sorun!'

"KAFELERDE FİNK ATANLARA HESAP SORUN "
Bize sarana kadar yasak olduğu halde sahneye çıkıp riski arttıranlara hesap soracaksınız!! Evden çıkmayın, temasta bulunmayın dediği halde kafelerde fink atanlara hesap soracaksınız!Biz gayet bilinçli, kendi ve sosyal çevremizin sağlığına önem veren insanlarız!Herkese sağlık diliyoruz.

Işın Karaca ve sevgilisi koronavirüse mi yakalandı? 'Kafelerde fink atanlara hesap sorun!'
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