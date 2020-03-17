Işın Karaca ve sevgilisi koronavirüse mi yakalandı? 'Kafelerde fink atanlara hesap sorun!'

"BENİM EVİMDE ÇOCUK VAR"

"Böyle saçma sapan şeylerle insanları hedef göstermelerine gerek yok. Karantinamızın bitmesine 4 gün kaldı. Benim evimde çocuk var, böyle bir şey mümkün mü? İnsanları böyle karalamaları çok saçma. Hepimiz gerçekten çok ama çok fazla dikkatli olmak zorundayız."