Işın Karaca ve sevgilisi koronavirüse mi yakalandı? 'Kafelerde fink atanlara hesap sorun!'
Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte gittiği Amsterdam dönüşü 14 günlük karantina kuralına uymadığı konuşulan Işın Karaca, iddialara Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında yanıt verdi. Kendilerini yurt dışından geldikten sonra karantinaya aldıklarını belirten 47 yaşındaki Işın Karaca açtı ağzını yumdu gözünü! İşte Işın Karaca'nın sözleri...
17.03.2020 12:30
- Son Güncelleme: 17.03.2020 12:58
"DÖNDÜKTEN 5 GÜN SONRA..."
"Dünyanın geçtiği bu zor süreçte, bilinçsiz bir insan olmadığımı bunu yazan arkadaşlara iletmek isterim. Biz döndüğümüzde karantina yoktu. Tabii ki kontrolüme gidecektim. Hala süreç devam ediyor. Resmi bir bildirim gelmemişti. Biz gittiğimizde hiçbir yer kapalı değildi. Biz döndükten 5 gün sonra oldu her şey."
"KAFELERDE FİNK ATANLARA HESAP SORUN "
Bize sarana kadar yasak olduğu halde sahneye çıkıp riski arttıranlara hesap soracaksınız!! Evden çıkmayın, temasta bulunmayın dediği halde kafelerde fink atanlara hesap soracaksınız!Biz gayet bilinçli, kendi ve sosyal çevremizin sağlığına önem veren insanlarız!Herkese sağlık diliyoruz.
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