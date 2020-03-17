Nusret Gökçe'den dikkat çeken koronavirüs paylaşımı: Savaşçılar olarak doğduk...

"GÜÇLÜ DURMAK ZORUNDAYIZ"

Ünlü işletmeci, "Toplumun bir parçası olan tüm aileleri ve bireyleri etkileyen bu talihsiz olayın oldukça farkındayım. Dünya zor bir zamandan geçiyor ve toplumun bireyleri olarak bu zamanlarda birleşmek ve güçlü durmak zorundayız. Biz güçlüyüz ve daha güçlü geri döneceğiz. Savaşçılar olarak doğduk ve savaşçılar olarak kaldık, bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Toplum her zamanki gibi yenecek" ifadelerini kullandı.