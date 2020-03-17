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Nusret Gökçe'den dikkat çeken koronavirüs paylaşımı: Savaşçılar olarak doğduk...

Nusret Gökçe'nin dünya çapında etkili olan koronavirüs salgınıyla ilgili paylaşımı dikkat çekti. Tuz serpme (saltbae) hareketi ile fenomen olan 37 yaşındaki Nusret Gökçe, gaz maskesi ile verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Gökçe'nin koronavirüs paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte sosyal medyanın konuştuğu o paylaşım...

17.03.2020 12:02 - Son Güncelleme: 17.03.2020 12:02
Nusret Gökçe'den dikkat çeken koronavirüs paylaşımı: Savaşçılar olarak doğduk...

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, dünya çapında etkili olan corona virüs salgını ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Nusret Gökçe'den dikkat çeken koronavirüs paylaşımı: Savaşçılar olarak doğduk...

"GÜÇLÜ DURMAK ZORUNDAYIZ"

Ünlü işletmeci, "Toplumun bir parçası olan tüm aileleri ve bireyleri etkileyen bu talihsiz olayın oldukça farkındayım. Dünya zor bir zamandan geçiyor ve toplumun bireyleri olarak bu zamanlarda birleşmek ve güçlü durmak zorundayız. Biz güçlüyüz ve daha güçlü geri döneceğiz. Savaşçılar olarak doğduk ve savaşçılar olarak kaldık, bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Toplum her zamanki gibi yenecek" ifadelerini kullandı.

Nusret Gökçe'den dikkat çeken koronavirüs paylaşımı: Savaşçılar olarak doğduk...

Nusret'in paylaşımı yaklaşık 700 bin beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Nusret Gökçe'den dikkat çeken koronavirüs paylaşımı: Savaşçılar olarak doğduk...

Gökçe, geçtiğimiz günlerde spor salonunda çekilen pozunu Instagram'da yayınlamıştı.

Nusret Gökçe'den dikkat çeken koronavirüs paylaşımı: Savaşçılar olarak doğduk...

Nusret, yaklaşık 500 bin beğeni ve yüzlerce yorum alan paylaşımına, "Virüs savar. Antivirus" notunu düşmüştü.

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