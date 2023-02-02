İşi gücü bırakın Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'ye bakın ilk kez bu kadar net! Eşi Başak Dizer'le devlet sırrı gibi saklıyorlardı aynı babası
Geçtiğimiz yıl dünyaya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in 9 aylık bebekleri Kurt Efe Tatlıtuğ ilk kez bu kadar net... Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, çocukları Kurt Efe'yi de yine bu mottoyla büyütüyorlar. Ara sıra uzaktan da olsa görüntülenen Kurt Efe, halasının paylaşımları sonrası ortaya çıktı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in çocukları Kurt Efe Tatlıtuğ.
02.02.2023 11:34 - Son Güncelleme: 02.02.2023 11:34
Uzun süredir ekrandan uzak kalan Kıvanç Tatlıtuğ şu sıralar Serenay Sarıkaya'yla başrollerini paylaştığı yeni projesiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.
Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar.
Yaz aylarından oğulları Kurt Efe ile tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti görüntü vermekten kaçamamıştı.