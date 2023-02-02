Seda Renda'nın son halini gören tanıyamıyor! '10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' sözüyle meşhur olmuştu görenler: "Büyümüş de anne olmuş"
Seda Renda'nın son halini gören tanıyamıyor! '10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' sözüyle meşhur olmuştu görenler, "Büyümüş de anne olmuş" yorumları yapıyor. 90'lı yıllarda henüz 5 yaşındayken hayatımıza girdi. Pembe mayosu, güneş gözlükleri, kıvırcık saçları, elinden düşürmediği bardağı ve bir de rol arkadaşı beyaz ayı ile ekranların unutulmaz isimleri arasında yer alan küçük kız büyüdü, yuva bile kurdu. Son hali ile şaşırtan bir dönemin çocuk yıldızı Seda Renda bakın şimdilerde ne yapıyor...
02.02.2023 12:36 - Son Güncelleme: 02.02.2023 12:41
Seda Renda'nın son halini gören tanıyamıyor! '10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' sözüyle meşhur olmuştu görenler, "Büyümüş de anne olmuş" diyor.
Evlenip, anne olan ve şimdilerde turizm sektöründe yer alan Seda Renda Akalan'ı tanımak çok zor. İşte "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" Seda Renda'nın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...