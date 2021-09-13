İş yerinde terfi almanın yollarını anlatan Burcu Esmersoy siyah mayolu pozuyla ortalığı yıktı geçti!
İş yerinde terfi almanın yollarını anlatan Burcu Esmersoy siyah mayolu 'yaza veda' pozuyla ortalığı yıktı geçti! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bu kez hayat tecrübelerini takipçileri ile paylaştı. Uzun bir süredir YouTube kalanında yayın yapan Burcu Esmersoy, güzellik ve hayat tecrübelerini takipçileri ile paylaşıyor. Siyah mayolu yaza veda pozuyla adından söz ettiren Esmersoy, sonra olarak bir işyerinde uzun süre kalıcı olmanın ve terfi etmenin yollarını anlattı.
13.09.2021 13:12
- Son Güncelleme: 13.09.2021 13:17
İş yerinde terfi almanın yollarını anlatan Burcu Esmersoy siyah mayolu pozuyla ortalığı yıktı geçti!
Güzellik sırlarını sık sık paylaşan Burcu Esmersoy, bu kez iş yerinde kalıcı olmanın ve terfi alabilmenin tarifini verdi.
5 madde sıralayan Burcu Esmersoy, bunların yapılması durumunda iş yerinde hem kalıcı olunacağını hem de terfi almanın daha da kolay olacağını savunuyor.