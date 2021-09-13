Dayakçı Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darp ettikten sonra imaj değiştirmek için köye kaçtı! İşte Ozan Güven'in son hali...
Dayakçı Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darp ettikten sonra imaj değiştirmek için köye kaçtı! Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu Ozan Güven'in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanması talep edilmiş ve dava açılmıştı. Yargı süreci devam ederken Ozan Güven, yıllardır oturduğu Levent'te bulunan evini kiraya verdi ve kısa bir süre Cunda Adası'nda yaşadı. İşte yeni rotası Bodrum olan dayakçı Ozan Güven'in son hali...
13.09.2021 12:15
- Son Güncelleme: 13.09.2021 12:21
İŞTE DAYAKÇI OZAN'IN SON HALİ!
Dayakçı Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darp ettikten sonra imaj değiştirmek için köye kaçtı!
Ünlü oyuncu Ozan Güven'in, bir dönem sevgili olduğu Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili arasında yaşananlar mahkemeye taşınmıştı.
Hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlan Ozan Güven, uzun bir sürenin ardından ortaya çıktı.
KÖY HAYATI YAŞIYOR
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu Ozan Güven'in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanması talep edilmiş ve dava açılmıştı.