Irmak Ünal'dan Mustafa Sandal'a sosyal medya üzerinden gönderme: Aşka yürek gerek!

Mustafa Sandal ile arasında ilişki olduğu iddia edilen Irmak Ünal sosyal medya hesabından şarkılı göndermelere başladı. Irmak Ünal spor yaparken dinlediği Mustafa Sandal şarkılarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Aralarında çıkan aşk dedikoduları hakkında konuşmayan Irmak Ünal, Mustafa Sandal'ın 'Gel Bana', 'Aya Benzer Yüreğim', 'Aşka Yürek Gerek' şarkıları eşliğinde spor yapıyor.

23 Aralık 2018 Pazar, 17:10:42 Güncelleme: 17:16:07
Irmak Ünal'dan Mustafa Sandal'a sosyal medya üzerinden gönderme: Aşka yürek gerek!
Irmak Ünal'dan Mustafa Sandal'a sosyal medya üzerinden gönderme: Aşka yürek gerek!

Bir süre önce Mustafa Sandal'ın paylaştığı bir fotoğraf magazin gündemine bomba gibi düşmüş, yapılan tahminler sonucunda Irmak Ünal ile Mustafa Sandal'ın flört ettiği söylenmişti.

Irmak Ünal'dan Mustafa Sandal'a sosyal medya üzerinden gönderme: Aşka yürek gerek!
Irmak Ünal'dan Mustafa Sandal'a sosyal medya üzerinden gönderme: Aşka yürek gerek!

AŞKA YÜREK GEREK MUSTAFA!

Konu hakkında konuşmayan Irmak Ünal, popçunun 'Gel Bana', 'Aya Benzer Yüreğim', 'Aşka Yürek Gerek' şarkıları eşliğinde spor yapıyor.

Irmak Ünal'dan Mustafa Sandal'a sosyal medya üzerinden gönderme: Aşka yürek gerek!
Irmak Ünal'dan Mustafa Sandal'a sosyal medya üzerinden gönderme: Aşka yürek gerek!

Bu anları da sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Irmak Ünal'dan Mustafa Sandal'a sosyal medya üzerinden gönderme: Aşka yürek gerek!
Irmak Ünal'dan Mustafa Sandal'a sosyal medya üzerinden gönderme: Aşka yürek gerek!

KONUŞMUYOR AMA MESAJ VERİYOR!

Irmak Ünal ''İlişkiniz hakkında konuşmuyor ama mesaj veriyorsunuz'' diye yazan takipçilerinin yorumlarını da cevapsız bırakıyor.

Irmak Ünal'dan Mustafa Sandal'a sosyal medya üzerinden gönderme: Aşka yürek gerek!
Irmak Ünal'dan Mustafa Sandal'a sosyal medya üzerinden gönderme: Aşka yürek gerek!

Mustafa Sandal, Irmak Ünal için ''Duruşu güzel, yüreği güzel, sporcu, saygı duyduğum bir anne! Hepsi bu. Gerçek aşkı yakalarsam el ele çıkarım'' demişti.

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