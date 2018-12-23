Irmak Ünal'dan Mustafa Sandal'a sosyal medya üzerinden gönderme: Aşka yürek gerek!
Mustafa Sandal ile arasında ilişki olduğu iddia edilen Irmak Ünal sosyal medya hesabından şarkılı göndermelere başladı. Irmak Ünal spor yaparken dinlediği Mustafa Sandal şarkılarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Aralarında çıkan aşk dedikoduları hakkında konuşmayan Irmak Ünal, Mustafa Sandal'ın 'Gel Bana', 'Aya Benzer Yüreğim', 'Aşka Yürek Gerek' şarkıları eşliğinde spor yapıyor.
23 Aralık 2018 Pazar, 17:10:42 Güncelleme: 17:16:07
Irmak Ünal'dan Mustafa Sandal'a sosyal medya üzerinden gönderme: Aşka yürek gerek!
Irmak Ünal'dan Mustafa Sandal'a sosyal medya üzerinden gönderme: Aşka yürek gerek!
Irmak Ünal'dan Mustafa Sandal'a sosyal medya üzerinden gönderme: Aşka yürek gerek!
Irmak Ünal'dan Mustafa Sandal'a sosyal medya üzerinden gönderme: Aşka yürek gerek!
Irmak Ünal'dan Mustafa Sandal'a sosyal medya üzerinden gönderme: Aşka yürek gerek!
Mustafa Sandal, Irmak Ünal için ''Duruşu güzel, yüreği güzel, sporcu, saygı duyduğum bir anne! Hepsi bu. Gerçek aşkı yakalarsam el ele çıkarım'' demişti.
MUSTAFA SANDAL'IN IRMAK ÜNAL AÇIKLAMASI! - TIKLA
DİĞER GALERİLER