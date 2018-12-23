Özge Özpirinçci'den sevgilisi Burak Yamantürk'e aşk dolu sözler! Özge Özpirinçci kimdir?
Özge Özpirinçci dün akşam sevgilisi Burak Yamantürk'ün 35. yaş gününü aşk dolu sözlerle kutladı. Ünlüler dünyasının örnek çiftlerinden olan Burak Yamantürk ile Özge Özpirinçci aşka geldi. Özge Özpirinçci dün akşam yakın arkadaşlarıyla birlikte sevgilisi Burak Yamantürk'ün doğum gününü kutladı. Sevgilisine olan aşkını sosyal medya hesabından da paylaşan Özpirinçci bakın aşkını hangi kelimelerle ifade etti...
23 Aralık 2018 Pazar, 16:24:12 Güncelleme: 16:32:19
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