Özge Özpirinçci'den sevgilisi Burak Yamantürk'e aşk dolu sözler! Özge Özpirinçci kimdir?

Özge Özpirinçci dün akşam sevgilisi Burak Yamantürk'ün 35. yaş gününü aşk dolu sözlerle kutladı. Ünlüler dünyasının örnek çiftlerinden olan Burak Yamantürk ile Özge Özpirinçci aşka geldi. Özge Özpirinçci dün akşam yakın arkadaşlarıyla birlikte sevgilisi Burak Yamantürk'ün doğum gününü kutladı. Sevgilisine olan aşkını sosyal medya hesabından da paylaşan Özpirinçci bakın aşkını hangi kelimelerle ifade etti...

23 Aralık 2018 Pazar, 16:24:12 Güncelleme: 16:32:19
Özge Özpirinçci'den sevgilisi Burak Yamantürk'e aşk dolu sözler!

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ AŞKA GELDİ!

Özge Özpirinçci, uzun süredir aşk yaşadığı Burak Yamantürk'ün doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Özge Özpirinçci'den sevgilisi Burak Yamantürk'e aşk dolu sözler!

Pirinçci, 2014'te Tatar Ramazan dizisinde tanışıp birliktelik yaşamaya başladığı Yamantürk'le birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşarak altına şu notu düştü;

Özge Özpirinçci'den sevgilisi Burak Yamantürk'e aşk dolu sözler!

''Gece yarısını bekleyemedim sevgilim! Yanımda olduğun, nefesini benimle paylaştığın her gün için şükürler olsun. Anan iyi ki doğurmuş seni! İyi ki karşılaştırmış bizi kader, iyi ki seviyoruz birbirimizi! Çok teşekkür ederim...

Özge Özpirinçci'den sevgilisi Burak Yamantürk'e aşk dolu sözler!

Hayat bize ne getirirse getirsin bir arada göğüsleyemeyeceğimiz zorluk yok. Seni çok seviyorum, iyi ki doğmuşsun. Bundan sonrası çok daha güzel olacak!''

Özge Özpirinçci'den sevgilisi Burak Yamantürk'e aşk dolu sözler!

İşte Özge Özpirinçci'nin aşk dolu paylaşımı...

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