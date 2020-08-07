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İrem Helvacıoğlu kırmızı bikinili pozuyla güzelliğini konuşturdu! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'ine bakın...

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteri ile tanıdığımız İrem Helvacıoğlu, meslektaşı Ege Kökenli ile Çeşme'de tatilinde.. İki meslektaş, önceki gün gittikleri sahilde kahkahalar eşliğinde uzun uzun sohbet etti. Tatil fotoğraflarını sosyal medya takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmeyen İrem Helvacıoğlu'nun duru güzelliğine beğeni ve yorum yağdı. İşte kırmızı bikinisi ile poz veren İrem Helvacıoğlu ve ünlülerin makyajsız halleri...

07.08.2020 18:33 - Son Güncelleme: 07.08.2020 18:44
İrem Helvacoğlu kırmızı bikinili pozuyla güzelliğini konuşturdu! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'ine bakın...

Oyuncu arkadaşı Ege Kökenli ile Çeşme tatilinde olan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, kırmızı bikinili pozlarıyla dikkat çekti. Duru güzelliğini konuşturan Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun makyajsız haline beğeni yağdı. İşte ünlülerin en doğal halleri...

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İrem Helvacoğlu kırmızı bikinili pozuyla güzelliğini konuşturdu! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'ine bakın...

EBRU ŞAHİN

İrem Helvacoğlu kırmızı bikinili pozuyla güzelliğini konuşturdu! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'ine bakın...

Ebru Şahin'den gelen yeni doğal paylaşım...

İrem Helvacoğlu kırmızı bikinili pozuyla güzelliğini konuşturdu! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'ine bakın...

HAZAL KAYA

İrem Helvacoğlu kırmızı bikinili pozuyla güzelliğini konuşturdu! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'ine bakın...

SİNEM KOBAL

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