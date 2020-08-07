İrem Helvacıoğlu kırmızı bikinili pozuyla güzelliğini konuşturdu! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'ine bakın...

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteri ile tanıdığımız İrem Helvacıoğlu, meslektaşı Ege Kökenli ile Çeşme'de tatilinde.. İki meslektaş, önceki gün gittikleri sahilde kahkahalar eşliğinde uzun uzun sohbet etti. Tatil fotoğraflarını sosyal medya takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmeyen İrem Helvacıoğlu'nun duru güzelliğine beğeni ve yorum yağdı. İşte kırmızı bikinisi ile poz veren İrem Helvacıoğlu ve ünlülerin makyajsız halleri...