Pınar Altuğ ve eşinin gençliği sosyal medya gündeminde! Teknede duş alırken bikiniyle yakalanmıştı...

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın 5 yıl önce Malta'da çekildiği fotoğraf sosyal medya gündeminde. 45 yaşındaki Pınar Altuğ, normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte soluğu kızı ve eşi ile Ege koylarında aldı. Tekne ile denize açılan Pınar Altuğ ve ailesinin tatili tam gaz devam ederken, Çocuklar Duymasın'ın sevilen ismi Pınar Altuğ bikinili yakalandı.