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Pınar Altuğ ve eşinin gençliği sosyal medya gündeminde! Teknede duş alırken bikiniyle yakalanmıştı...

Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde tekne tatilindeyken duş alırken görüntülenmişti. 45 yşındaki oyuncunun genç kızlara taş çıkartan fiziği günlerce konuşulmuştu. Çocuklar Duymasın'daki Meltem karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile takipçilerini 5 sene öncesine götürdü. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Pınar Altuğ'un gençliğine beğeni yağmuru yağdı.

07.08.2020 18:07 - Son Güncelleme: 07.08.2020 18:22
Pınar Altuğ ve eşinin gençliği sosyal medya gündeminde! Teknede duş alırken bikiniyle yakalanmıştı...

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın 5 yıl önce Malta'da çekildiği fotoğraf sosyal medya gündeminde. 45 yaşındaki Pınar Altuğ, normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte soluğu kızı ve eşi ile Ege koylarında aldı. Tekne ile denize açılan Pınar Altuğ ve ailesinin tatili tam gaz devam ederken, Çocuklar Duymasın'ın sevilen ismi Pınar Altuğ bikinili yakalandı.

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Pınar Altuğ ve eşinin gençliği sosyal medya gündeminde! Teknede duş alırken bikiniyle yakalanmıştı...

Geçtiğimiz günlerde teknede duş aldığı sırada görüntülenen Pınar Altuğ'a, 'Kim der 45 yaşında!' şeklinde yorumlar yapıldı. Güzel oyuncu Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile yine adından söz ettirdi. Eşi ile arasındaki 9 yaş farkı nedeniyle sosyal medyada çirkin eleştirilere maruz kalan Pınar Altuğ, gençlik fotoğrafını paylaştı. Eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Pınar Altuğ'un gençliğini görenler ünlü oyuncuya iltifat yağdırdı. İşte Pınar Altuğ ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Pınar Altuğ ve eşinin gençliği sosyal medya gündeminde! Teknede duş alırken bikiniyle yakalanmıştı...

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