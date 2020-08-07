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İbrahim Tatlıses eski eşi ile... İbrahim Tatlıses'e 20 yıl ve bir evlat veren Ayşegül Yıldız paylaştı!

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı eşi Ayşegül Yıldız ile bir araya geldi. Bodrum'da görüşen çiftler, kızları Elif Ada ile birlikte vakit geçirdi. İbrahim Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Anası+babası=Bir de pırlantamız." notunu düştü. İbrahim Tatlıses ise kızı Elif Ada ile fotoğraf paylaşarak, "İşte benim tek aşkım Elif Adam" dedi. Tatlıses ile ayrılığının ardından kendisine yepyeni bir hayat kuran Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettiriyor. Güzelliği ile dikkat çeken Ayşegül Yıldız şimdi kendi işinin patronu.

07.08.2020 19:01 - Son Güncelleme: 07.08.2020 19:16
İbrahim Tatlıses eski eşi ile... İbrahim Tatlıses'e 20 yıl ve bir evlat veren Ayşegül Yıldız paylaştı!

20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile ilişki yaşayan Ayşegül Yıldız, 2011 yılında usta sanatçıyla nikah masasına oturdu. 2 yıllık evliliğin ardından boşanan Yıldız, kızı Elif Ada ile kendisine yepyeni bir hayat kurdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Ayşegül Yıldız,son olarak İbrahim Tatlıses ile br araya geldiği anların fotoğrafını paylaştı.

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İbrahim Tatlıses eski eşi ile... İbrahim Tatlıses'e 20 yıl ve bir evlat veren Ayşegül Yıldız paylaştı!

"PIRLANTAMIZ"

Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses ve kızı ile birlikte çektirdikleri karenin üzerine şöyle yazdı, "Anası+babası=Bir de pırlantamız."

İbrahim Tatlıses eski eşi ile... İbrahim Tatlıses'e 20 yıl ve bir evlat veren Ayşegül Yıldız paylaştı!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ise kızıyla fotoğrafını "İşte benim tek aşkım Elif Adam" notuyla Instagram'da paylaştı.

İbrahim Tatlıses eski eşi ile... İbrahim Tatlıses'e 20 yıl ve bir evlat veren Ayşegül Yıldız paylaştı!

Tatlıses ile 2013 yılında boşanan Ayşegül Yıldız artık kendi işinin patronu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni mesleği ve ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

İbrahim Tatlıses eski eşi ile... İbrahim Tatlıses'e 20 yıl ve bir evlat veren Ayşegül Yıldız paylaştı!

EBRU GÜNDEŞ

Anne-baba ayrılığının ardından zor yıllar yaşayan ve erken yaşta çalışmaya başlayan Ebru Gündeş, bir dönem konfeksiyon işçisi olarak çalıştı.

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