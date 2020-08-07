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İbrahim Tatlıses eski eşi ile... İbrahim Tatlıses'e 20 yıl ve bir evlat veren Ayşegül Yıldız paylaştı!

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı eşi Ayşegül Yıldız ile bir araya geldi. Bodrum'da görüşen çiftler, kızları Elif Ada ile birlikte vakit geçirdi. İbrahim Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Anası+babası=Bir de pırlantamız." notunu düştü. İbrahim Tatlıses ise kızı Elif Ada ile fotoğraf paylaşarak, "İşte benim tek aşkım Elif Adam" dedi. Tatlıses ile ayrılığının ardından kendisine yepyeni bir hayat kuran Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettiriyor. Güzelliği ile dikkat çeken Ayşegül Yıldız şimdi kendi işinin patronu.

07.08.2020 19:01 - Son Güncelleme: 07.08.2020 19:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





