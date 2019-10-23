İrem Helvacıoğlu'nun şaşırtan takıntısı! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu itiraf etti!

İrem Helvacıoğlu'nun şaşırtan takıntısı! ATV ekranlarının en sevilen dizisi olan Sen Anlat Karadeniz konuşulmaya devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz'in genç yıldızı İrem Helvacıoğlu son zamanlarda oldukça fazla konuşulur oldu. Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i olarak tanıdığımız oyuncu İrem Helvacıoğlu güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Başarılı oyunculuğu ile kısa sürede şöhreti ülke sınırlarını aşan İrem Helvacıoğlu hakkındaki her şey çok merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu katıldığı bir programda çok ilginç bir takıntısından bahsetti. İrem Helvacıoğlu, oyunculuğa ve tiyatroya olan ilgisi sayesinde Türkiye'ye dönüşünün ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezinde konservatuvar eğitimi almıştır.

23.10.2019 14:06 - Son Güncelleme: 23.10.2019 14:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





