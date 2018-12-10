45. Altın Kelebek Ödül Törenine Sılanın frikiği damga vurdu! (Kim, ne giydi?)

45. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne Sıla'nın frikiği damga vurdu! (Kim, ne giydi?)
45.Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Altın Kelebek Adayları'nın ödüllendirildiği gecede kim, ne giydi en çok merak edilenler arasında. Sosyal medya kullanıcıları bu yıl ünlülerin kıyafetlerini beğenmedi. Son zamanlarda Ahmet Kural ile yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen şarkıc Sıla ile verdiği frikik ile geceye damga vurdu. 2018 Altın Kelebek Ödülüleri'nde kim, ne giydi? İşte o anlar.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 09:30:04 Güncelleme: 09:57:01
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