45. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne Sıla'nın frikiği damga vurdu! (Kim, ne giydi?)

45.Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Altın Kelebek Adayları'nın ödüllendirildiği gecede kim, ne giydi en çok merak edilenler arasında. Sosyal medya kullanıcıları bu yıl ünlülerin kıyafetlerini beğenmedi. Son zamanlarda Ahmet Kural ile yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen şarkıc Sıla ile verdiği frikik ile geceye damga vurdu. 2018 Altın Kelebek Ödülüleri'nde kim, ne giydi? İşte o anlar.

10 Aralık 2018 Pazartesi, 09:30:04 Güncelleme: 09:57:01
45. Altın Kelebek Ödül Törenine Sılanın frikiği damga vurdu! (Kim, ne giydi?)

Dün akşam düzenlenen 45.Altın Kelebek Ödüller'inde şıklık yarışına sahne oldu. Geceye sanat ve iş dünyasının pek çok isim katıldı. Gecede kimlerin ödül aldığı kadar kim ne giydi en çok merak edilenler arasında. Fakat gecenin en büyük olayı ödül alan şarkıcı Sıla'nın frikiği oldu.

45. Altın Kelebek Ödül Törenine Sılanın frikiği damga vurdu! (Kim, ne giydi?)

Ahmet Kural'ın kendisine uyguladığı şiddet nedeniyle son dönemde zor günler geçriren şarkıcı Sıla, iddialı kıyafetiyle 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne damga vurdu.

45. Altın Kelebek Ödül Törenine Sılanın frikiği damga vurdu! (Kim, ne giydi?)

Onur Ödülü sonrası açıklama yapan ünlü şarkıcı Sıla, "Çok teşekkür ederim. Bence en önemli kısmı süper kahramanlardan almış olmak. Bunun yanı sıra tabi ki onur duyuyorum. Teşekkür ederim. Amacımız her zaman üretmek olsun, bütün niyetim de budur. İyi akşamlar." ifadelerini kullandı.

45. Altın Kelebek Ödül Törenine Sılanın frikiği damga vurdu! (Kim, ne giydi?)

KIYAFETİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADI
Ünlü şarkıcı Sıla ödül sonrası MFÖ gurubuyla selamlaşması sırasında kıyafetinin azizliğine uğradı. Derin dekoltesi yüzünden eğildiği sırada kıyafetinin azizliğine uğradı.

45. Altın Kelebek Ödül Törenine Sılanın frikiği damga vurdu! (Kim, ne giydi?)

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Sıla'yı, dünyaca ünlü dizi Game of Thrones'un Cersei karakterine benzetti.

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