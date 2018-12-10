45. Altın Kelebek Ödül Törenine Sılanın frikiği damga vurdu! (Kim, ne giydi?)

Dün akşam düzenlenen 45.Altın Kelebek Ödüller'inde şıklık yarışına sahne oldu. Geceye sanat ve iş dünyasının pek çok isim katıldı. Gecede kimlerin ödül aldığı kadar kim ne giydi en çok merak edilenler arasında. Fakat gecenin en büyük olayı ödül alan şarkıcı Sıla'nın frikiği oldu.