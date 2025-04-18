İrem Helvacıoğlu hamile mi? Oyuncu İrem Helvacıoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi?

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda işletmeci Ural Kaspar ile sade bir törenle evlenmişti. Güneşin Kızları, Sen Anlat Karadeniz ve Karadut dizisinde rol alan Helvacıoğlu'nun 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Güzel oyuncu, müjdeli haberi ilk olarak yakın çevresiyle paylaştı. Peki İrem Helvacıoğlu'nun eşi kimdir, kaç yaşında? İşte konuya dair merak edilenler…

İREM HELVACIOĞLU HAMİLE Mİ? Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, özel hayatında da mutluluğu yakaladı. Son olarak Karadut dizisiyle ekranlarda boy gösteren Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda işletmeci Ural Kaspar ile Kadıköy'de gerçekleşen sade ve samimi bir törenle evlenmişti. Çiftin nikahına yalnızca yakın dostları katılmıştı.

Başarılı oyuncunun 3 aylık hamile olduğu haberi ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Anne olmaya hazırlanan Helvacıoğlu'nun bu güzel haberi ilk olarak yakın çevresiyle paylaştığı öğrenildi. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu gelişme sonrası oyuncunun hayranları tebrik mesajlarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

Evlilik teklifini kendisinin yaptığını daha önce samimi bir açıklamayla dile getiren Helvacıoğlu, "Geleneksel bir teklif olmadı, konuşarak karar verdik. Hatta itiraf ediyorum, teklif benden geldi" demişti. Şimdi ise oyuncu, bu kez hayatının en heyecan verici rollerinden biri olan anneliğe adım atmaya hazırlanıyor.