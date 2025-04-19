İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, meslektaşı ve yakın dostu Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu.
Tatlıses, program sırasında soyadının hikayesini anlatırken torunları ve eski eşi Derya Tuna ile ilgili yaptığı açıklamayla ağızları açık bıraktı.
Özel hayatıyla ilgili sorulara içtenlikle cevap veren Tatlıses, Hülya Avşar'ın "Derya da güzel kadındı" sözleri üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.
"PEŞİNDEN ÇOK KOŞMUŞTUM"
İbrahim Tatlıses, "Derya güzel kadındı evet. Ben vurulduğumda direkt herkes Derya Hanım'a 'başınız sağ olsun' diyordu. Ben onun peşinden çok uzun koştum" şeklinde konuştu.
Bunun üzerine Hülya Avşar "Derya Tuna bir yürürdü herkes ona bakardı. Boylu poslu bir kadındı. Güzeldi de" ifadelerini kullandı. İbrahim Tatlıses ise "Ne Derya imiş be! 30 sene işimi bozdu" diyerek espri yaptı.
SİLAHLI SALDIRININ YAŞANDIĞI GÜNÜ ANLATTI
2011 yılında program çıkışında silahlı saldırıya uğrayan ve yaşadığı olayı anlatan İbrahim Tatlıses, şöyle konuştu: "Aydemir Akbaş, 45 senelik dostumdu. Galatasaray maçını seyrediyor, her İbo Show'da yanımda olur. O gün diyor ki bir çorba içeyim. Dönüyor çorbasını içiyor.
Tam kalkıp diyor ki bu akşam da gitmeyeyim. O gelse direksiyona ben geçeceğim. Aydemir önde oturacak, mermi bana değil Aydemir'e gelecek"
"FELÇ KALMAK ÇOK ZOR"
Felç kalmanın zor olduğunu ancak hayatından mutlu olduğunu belirten Tatlıses, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayatı bırakmam, yaşamayı seviyorum. Bu herkesin başına gelebilir. Ben mağaradan geldim. Ben okul okumadım ama hayatı okudum. Felç kalmak çok zor. Tedavi görmüyorum.
Mağaradan çıktım villalarım oldu, buna şükretmek lazım değil mi? Hayatımdan çok mutluyum, bir tek nankörleri unutmam. Ben cebimden çıkarıp harçlık veriyorum, sırtımdan vuruluyorum"
"KAÇ TORUNUM OLDUĞUNU BİLMİYORUM"
Öte yandan 7 çocuk babası Tatlıses, "Yeniden hayata başlayacak olsam çocuk yapmam. 7 tane çocuğum var. Kaç torunum olduğunu bilmiyorum" sözleriyle de dikkat çekti.
İŞTE İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARI
İbrahim Tatlıses çocuklarıyla yaşadığı sıkıntılarla zaman zaman gündem olmuştu. Ünlü isim bir röportajında "Üç kızım var. Dördüncüyü saymıyorum" diyerek tepki çekmişti.
AHMET TATLI'YI DA YOK SAYMIŞTI!
İbrahim Tatlıses, geçen yıllarda Urfa'daki kızı Gülşen'i ilk kez sosyal medya hesabında paylaşıp tüm evlatlarını tek tek saymıştı. Ancak bu listede Ahmet Tatlı'ya yer vermemişti.
Bir de Elif'in var ki sormayın... 'Nasılsın baba?', 'Süperim kızım', 'Ben de süperim baba' deyip bitiriyor beni.
Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı. İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile. Allah bunları bana çok görmesin"
İbrahim Tatlıses'in paylaşımında büyük oğlu Ahmet Tatlı'dan bahsetmemesi ise dikkatlerden kaçmamıştı.