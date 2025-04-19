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İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın programına konuk oldu ve yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Tatlıses, program sırasında soyadının hikayesini anlatırken torunları ve eski eşi Derya Tuna ile ilgili yaptığı açıklamayla ağızları açık bıraktı. 2011 yılında program çıkışında silahlı saldırıya uğrayan ve yaşadığı olayı da anlatan ünlü şarkıcı, kısa süre içinde gündem oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in çok konuşulan itirafları...

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 09:33 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 09:33
İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, meslektaşı ve yakın dostu Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu.

İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

Tatlıses, program sırasında soyadının hikayesini anlatırken torunları ve eski eşi Derya Tuna ile ilgili yaptığı açıklamayla ağızları açık bıraktı.

İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

Özel hayatıyla ilgili sorulara içtenlikle cevap veren Tatlıses, Hülya Avşar'ın "Derya da güzel kadındı" sözleri üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

"PEŞİNDEN ÇOK KOŞMUŞTUM"

İbrahim Tatlıses, "Derya güzel kadındı evet. Ben vurulduğumda direkt herkes Derya Hanım'a 'başınız sağ olsun' diyordu. Ben onun peşinden çok uzun koştum" şeklinde konuştu.

İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

Bunun üzerine Hülya Avşar "Derya Tuna bir yürürdü herkes ona bakardı. Boylu poslu bir kadındı. Güzeldi de" ifadelerini kullandı. İbrahim Tatlıses ise "Ne Derya imiş be! 30 sene işimi bozdu" diyerek espri yaptı.

İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

SİLAHLI SALDIRININ YAŞANDIĞI GÜNÜ ANLATTI

2011 yılında program çıkışında silahlı saldırıya uğrayan ve yaşadığı olayı anlatan İbrahim Tatlıses, şöyle konuştu: "Aydemir Akbaş, 45 senelik dostumdu. Galatasaray maçını seyrediyor, her İbo Show'da yanımda olur. O gün diyor ki bir çorba içeyim. Dönüyor çorbasını içiyor.

İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

Tam kalkıp diyor ki bu akşam da gitmeyeyim. O gelse direksiyona ben geçeceğim. Aydemir önde oturacak, mermi bana değil Aydemir'e gelecek"

İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

"FELÇ KALMAK ÇOK ZOR"

Felç kalmanın zor olduğunu ancak hayatından mutlu olduğunu belirten Tatlıses, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayatı bırakmam, yaşamayı seviyorum. Bu herkesin başına gelebilir. Ben mağaradan geldim. Ben okul okumadım ama hayatı okudum. Felç kalmak çok zor. Tedavi görmüyorum.

İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

Mağaradan çıktım villalarım oldu, buna şükretmek lazım değil mi? Hayatımdan çok mutluyum, bir tek nankörleri unutmam. Ben cebimden çıkarıp harçlık veriyorum, sırtımdan vuruluyorum"

İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

SOYADININ SIRRINI AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı, program sırasında 'Tatlıses' soyadının hikayesini de anlattı: "Yılmaz Tatlıses bana soyadını verdi. Şanlıurfa'dan gelmiştim. Bana uzun hava oku dedi, aradığımız adam bu dedi. Sonra da soyadını verdi"

İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

"KAÇ TORUNUM OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Öte yandan 7 çocuk babası Tatlıses, "Yeniden hayata başlayacak olsam çocuk yapmam. 7 tane çocuğum var. Kaç torunum olduğunu bilmiyorum" sözleriyle de dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

İŞTE İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARI
İbrahim Tatlıses çocuklarıyla yaşadığı sıkıntılarla zaman zaman gündem olmuştu. Ünlü isim bir röportajında "Üç kızım var. Dördüncüyü saymıyorum" diyerek tepki çekmişti.

İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

Kızı Dilan Çıtak ile sorun yaşayan Tatlıses'in bu açıklamasına sosyal medyada tepki yağmıştı.

İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

AHMET TATLI'YI DA YOK SAYMIŞTI!

İbrahim Tatlıses, geçen yıllarda Urfa'daki kızı Gülşen'i ilk kez sosyal medya hesabında paylaşıp tüm evlatlarını tek tek saymıştı. Ancak bu listede Ahmet Tatlı'ya yer vermemişti.

İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

Tatlıses, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu benim Gülşen'im, kimseyle kavga etmez! Bir de Gülden'in var, babası hep duasındadır.

İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

Artı bir de Melek'im var, o da babasının doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır.

İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

Bir de Elif'in var ki sormayın... 'Nasılsın baba?', 'Süperim kızım', 'Ben de süperim baba' deyip bitiriyor beni.

İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı. İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile. Allah bunları bana çok görmesin"

İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

İbrahim Tatlıses'in paylaşımında büyük oğlu Ahmet Tatlı'dan bahsetmemesi ise dikkatlerden kaçmamıştı.

İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

İbrahim Tatlıses'in çocukları...