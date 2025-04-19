İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a Derya Tuna itirafı: Ne Derya imiş be!

SİLAHLI SALDIRININ YAŞANDIĞI GÜNÜ ANLATTI 2011 yılında program çıkışında silahlı saldırıya uğrayan ve yaşadığı olayı anlatan İbrahim Tatlıses, şöyle konuştu: "Aydemir Akbaş, 45 senelik dostumdu. Galatasaray maçını seyrediyor, her İbo Show'da yanımda olur. O gün diyor ki bir çorba içeyim. Dönüyor çorbasını içiyor.

Tam kalkıp diyor ki bu akşam da gitmeyeyim. O gelse direksiyona ben geçeceğim. Aydemir önde oturacak, mermi bana değil Aydemir'e gelecek"

"FELÇ KALMAK ÇOK ZOR" Felç kalmanın zor olduğunu ancak hayatından mutlu olduğunu belirten Tatlıses, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayatı bırakmam, yaşamayı seviyorum. Bu herkesin başına gelebilir. Ben mağaradan geldim. Ben okul okumadım ama hayatı okudum. Felç kalmak çok zor. Tedavi görmüyorum.

Mağaradan çıktım villalarım oldu, buna şükretmek lazım değil mi? Hayatımdan çok mutluyum, bir tek nankörleri unutmam. Ben cebimden çıkarıp harçlık veriyorum, sırtımdan vuruluyorum"