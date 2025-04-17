Dolly Parton’ın 5 günlük zayıflama sırrı! 78 yaşında lahana çorbası diyeti ile 28 gibi

78 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Dolly Parton'un zayıflama sırrı, tam 15 yıl önce verdiği bir röportajla ifşa olmuştu. O dönem bir magazin dergisine konuşan Parton, genç görünümünün sırrını "Cabbage Soup Diet" yani lahana çorbası diyeti olarak açıklamıştı.
🥬 DOLLY PARTON'UN GENÇLİK İKSİRİ: LAHANA ÇORBASI DİYETİ!
Amerikan country müziğinin yaşayan efsanesi Dolly Parton, yalnızca sesiyle değil, aynı zamanda yaşıtlarına taş çıkartan fiziğiyle de gündemde kalmayı başarıyor. 78 yaşındaki yıldız, yıllardır formunu korumanın sırrı olarak "Cabbage Soup Diet" yani lahana çorbası diyetini uyguladığını belirtiyor.
Parton'un ismiyle anılan bu diyet, aynı zamanda "T.W.A. Hostes Diyeti" olarak da biliniyor. Zayıflamak isteyenlerin 5 ila 7 gün boyunca düşük kalorili lahana çorbası ve bazı sınırlı gıdalarla beslendiği bu yöntem, kısa sürede etkili sonuçlar vermesiyle tanınıyor.
Dolly'nin uyguladığı versiyonda diyet, belirli gıdalarla sınırlı 5 günü kapsıyor. İşte genel hatlarıyla bu beslenme düzeni:
|Gün
|Tüketilenler
|1. Gün
|Lahana çorbası + taze meyveler (muz hariç)
|2. Gün
|Lahana çorbası + nişastasız sebzeler
|3. Gün
|Lahana çorbası + meyve + sebze
|4. Gün
|Lahana çorbası + muz + süt
|5. Gün
|Lahana çorbası + domates + az miktarda et veya balık
⚠️ Diyetin kalan günlerinde (6. ve 7. gün), kahverengi pirinç, sebzeler ve şekersiz meyve suları eklenebilir.
💬 DOLLY PARTON'DAN ALTIN SÖZLER
Ünlü şarkıcının geçmişte verdiği bir röportajda söyledikleri oldukça dikkat çekici:
🗣️ "Her diyeti denedim. Kitapta yazanları da, yazmayanları da. Hatta kitabı bile yemeyi denedim; çoğu diyetten daha lezzetliydi."
Bu sözleriyle esprili yaklaşımını ortaya koyan Parton, aynı zamanda diyetin katı kuralları konusunda uyarıyor: Patatesin baştan çıkarıcılığına dikkat!
😅 PEKİ DİYET GERÇEKTEN UYGULANABİLİR Mİ?
Vanity Fair yazarı Rebecca Harrington, Dolly Parton'un diyetini birebir deneyimleyerek yaşadığı zorlukları esprili bir dille kaleme aldı. Lahana çorbasının kokusu, sindirim sistemi üzerindeki etkileri ve psikolojik zorluklar, diyeti tam anlamıyla uygulamanın düşündüğünüz kadar kolay olmadığını gösteriyor.
Örneğin:
Çorbanın kokusu tüm evi sarıyor.
Sık tüketim midede gaz ve şişkinliğe neden olabiliyor.
Tat alma hissi zamanla köreliyor ve kişi yeme isteğini tamamen yitirebiliyor.
🧠 UZMANLARDAN UYARI!
İngiliz Kalp Vakfı (BHF), lahana çorbası gibi düşük karbonhidratlı diyetlerin uzun vadeli uygulanmasının sağlık açısından risk oluşturabileceğini vurguluyor. Vakıf, şu tavsiyelerde bulunuyor:
🩺 "Karbonhidratı tamamen kesmek yerine, porsiyon kontrolü yapmak ve tam tahıllı, yüksek lifli karbonhidratları tercih etmek daha sürdürülebilir bir yöntemdir."
Dolly Parton'un lahana çorbası diyeti, kısa sürede kilo vermek isteyenler için cazip bir seçenek olabilir. Ancak kalıcı ve sağlıklı sonuçlar için mutlaka bir beslenme uzmanına danışılması öneriliyor. Çorbanın kokusuna, monotonluğuna ve sindirim sistemi üzerindeki etkilerine hazırlıklı olmakta fayda var.
Unutmayın: Her diyet herkese uygun değildir. "Dolly gibi olmak" istiyorsanız, onun disiplinini, mizah anlayışını ve pozitif enerjisini de benimsemek gerek!
🥬 DOLLY PARTON LAHANA ÇORBASI TARİFİ 🥣
🧅 1 soğan doğra
🥕 2 havuç ekle
🌶️ 1 yeşil biber doğra
🥬 Yarım lahana doğrayıp tencereye at
🍅 1 kutu doğranmış domates ekle
🧄 2 diş sarımsak
💧 6 bardak su veya sebze suyu ekle
🧂 Tuz, karabiber, pul biber serpiştir
🔥 Kaynat, sonra kısık ateşte 30 dk pişir
💡 Sıcak sıcak iç, tok tutsun ve yakmaya başlasın! 🔥
🥄 İsteğe göre limon da sıkabilirsin! 🍋