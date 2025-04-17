Dolly Parton’ın 5 günlük zayıflama sırrı! 78 yaşında lahana çorbası diyeti ile 28 gibi

🩺 "Karbonhidratı tamamen kesmek yerine, porsiyon kontrolü yapmak ve tam tahıllı, yüksek lifli karbonhidratları tercih etmek daha sürdürülebilir bir yöntemdir."

Dolly Parton'un lahana çorbası diyeti, kısa sürede kilo vermek isteyenler için cazip bir seçenek olabilir. Ancak kalıcı ve sağlıklı sonuçlar için mutlaka bir beslenme uzmanına danışılması öneriliyor. Çorbanın kokusuna, monotonluğuna ve sindirim sistemi üzerindeki etkilerine hazırlıklı olmakta fayda var.