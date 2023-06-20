İrem Helvacıoğlu çamur banyosu yaptı o kareler bomba! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'iydi Pamukkale'de nefes kesti!
İrem Helvacıoğlu çamur banyosu yaptı o kareler bomba! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'iydi, İrem helvacıoğlu Pamukkale'de nefes kesti. Sen Anlat Karadeniz isimli reyting rekortmeni dizide hayat verdiği Nefes karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, arkadaşlarıyla birlikte Denizli'ye gitti. Pamukkale'nin şifalı sularına kendini bırakan güzel oyuncu, travertenlerin içindeki beyaz çamuru üzerine sürerek banyo yaptı.
20.06.2023 11:43 - Son Güncelleme: 20.06.2023 11:54
İrem Helvacıoğlu çamur banyosu yaptı o kareler bomba! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'iydi Pamukkale'de nefes kesti.