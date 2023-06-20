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Haberler Magazin İrem Helvacıoğlu çamur banyosu yaptı o kareler bomba! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'iydi Pamukkale'de nefes kesti!

İrem Helvacıoğlu çamur banyosu yaptı o kareler bomba! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'iydi Pamukkale'de nefes kesti!

İrem Helvacıoğlu çamur banyosu yaptı o kareler bomba! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'iydi, İrem helvacıoğlu Pamukkale'de nefes kesti. Sen Anlat Karadeniz isimli reyting rekortmeni dizide hayat verdiği Nefes karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, arkadaşlarıyla birlikte Denizli'ye gitti. Pamukkale'nin şifalı sularına kendini bırakan güzel oyuncu, travertenlerin içindeki beyaz çamuru üzerine sürerek banyo yaptı.

20.06.2023 11:43 - Son Güncelleme: 20.06.2023 11:54
İrem Helvacıoğlu çamur banyosu yaptı o kareler bomba! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’iydi Pamukkale’de nefes kesti!

İrem Helvacıoğlu çamur banyosu yaptı o kareler bomba! Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'iydi Pamukkale'de nefes kesti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İrem Helvacıoğlu çamur banyosu yaptı o kareler bomba! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’iydi Pamukkale’de nefes kesti!

ÇAMUR BANYOSU
İrem Helvacıoğlu arkadaşlarıyla birlikte Denizli'ye gitti.

İrem Helvacıoğlu çamur banyosu yaptı o kareler bomba! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’iydi Pamukkale’de nefes kesti!

Pamukkale'yi ziyaret eden oyuncu mayosunu giyip bembeyaz travertenlerin üzerinde poz verdi.

İrem Helvacıoğlu çamur banyosu yaptı o kareler bomba! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’iydi Pamukkale’de nefes kesti!

Daha sonra Pamukkale'nin şifalı sularına kendini bıraktı. Travertenlerin içindeki beyaz çamuru üzerine sürerek banyo yaptı.

İrem Helvacıoğlu çamur banyosu yaptı o kareler bomba! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’iydi Pamukkale’de nefes kesti!

HASTALIKLARA İYİ GELİYOR
Suyun sıcaklığı çıktığı noktada 35-100 derece arası değişiyor ancak travertenlere ulaştığında içine girilebilecek kadar düşüyor.

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