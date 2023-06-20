2 çocuk annesi Buse Varol “Benim canım kocam” deyip fena aşka geldi! 5 yıllık eşi Alişan’dan yanıt gecikmedi! Seren Serengil de...
Ünlü şarkıcı Alişan'la 2018 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten Burak ile Eliz adlarında iki evladı olan Buse Varol, sosyal medya hesabında eşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Alişan ile verdiği pozları yayınlayan Buse Varol'un paylaşımının altına düştüğü not ise dikkat çekti. "Benim canım kocam" diyen Buse Varol'a Alişan ile Seren Serengil kayıtsız kalmadı. İşte Buse Varol'un o paylaşımı...
20.06.2023 11:35 - Son Güncelleme: 20.06.2023 11:35
Ünlü oyuncu Buse Varol, şarkıcı Alişan ile 2018 yılında görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ile Eliz adlarında iki evladı oldu.
Alişan'la mutlu bir evlilik sürdüren Varol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, eşi Alişan'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Alişan ile verdiği pozları yayınlayan Buse Varol'un paylaşımının altına düştüğü not ise dikkat çekti.
Alişan da eşini paylaşımına "İnşallah aşkım İnşallah... Sağlıkla, huzurla nice güzel yıllarımız olsun hep beraber" şeklinde karşılık verdi.