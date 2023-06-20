2 çocuk annesi Buse Varol “Benim canım kocam” deyip fena aşka geldi! 5 yıllık eşi Alişan’dan yanıt gecikmedi! Seren Serengil de...

Varol, şu ifadeleri kullandı:

"Benim canim kocam, hayat arkadaşım, çocuklarımın biricik babası iyi ki doğdun sevgilim... İyi ki yollarımız kesişti. Seni çok seviyorum🩵 Her yeni yaşında el ele olmak ve yaşlanmak dileğiyle... İyi ki"