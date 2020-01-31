İrem Derici'nin Kocaeli konserindeki skandal sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor! Bir daha iş yok

Kocaeli Kartepe'de düzenlenen festivalde sahne aldığı sırada sinkaflı sözler kullanan İrem Derici'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. 'Kalbimin tek sahibine' şarkısını seslendirdiği esnada şarkının meleklerle ilgili bölümünde sinkaflı sözler kullanan şarkıcı İrem Derici'nin görüntülerinin kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler gecikmedi. Görüntüler sonrası açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, organizasyonlarında bir daha İrem Derici'ye yer vermeyeceğini duyurdu.

31.01.2020 12:48 - Son Güncelleme: 31.01.2020 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





