GaleriMagazin

İrem Derici'nin Kocaeli konserindeki skandal sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor! Bir daha iş yok

Kocaeli Kartepe'de düzenlenen festivalde sahne aldığı sırada sinkaflı sözler kullanan İrem Derici'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. 'Kalbimin tek sahibine' şarkısını seslendirdiği esnada şarkının meleklerle ilgili bölümünde sinkaflı sözler kullanan şarkıcı İrem Derici'nin görüntülerinin kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler gecikmedi. Görüntüler sonrası açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, organizasyonlarında bir daha İrem Derici'ye yer vermeyeceğini duyurdu.

31.01.2020 12:48 - Son Güncelleme: 31.01.2020 12:48
İrem Derici'nin Kocaeli konserindeki skandal sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor! Bir daha iş yok

Kocaeli'nin kayak merkezi Karatepe'de düzenlenen festivalde sahne alan İrem Derici'nin söylediği sözler tepki çekti. Görüntüler sonrası açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, organizasyonlarında Derici'ye yer vermeme kararı aldığını bildirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İrem Derici'nin Kocaeli konserindeki skandal sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor! Bir daha iş yok

BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin 18 Ocak akşamı ortaklaşa düzenlediği KarFest'te sahne alan İrem Derici, sahnede söylediği sözler nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gördü.

İrem Derici'nin Kocaeli konserindeki skandal sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor! Bir daha iş yok

Sahnede "Kalbimin tek sahibine" şarkısını seslendirdiği sırada şarkının meleklerle ilgili bölümünde sinkaflı kelimeler kullanan Derici'nin görüntüleri sosyal medyada yayılınca yoğun eleştiri aldı.

İrem Derici'nin Kocaeli konserindeki skandal sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor! Bir daha iş yok

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından birçok sayfa Derici'yi eleştirirken konuyla ilgili Kocaeli Büyüşehir Belediyesi de açıklama yaptı.

İrem Derici'nin Kocaeli konserindeki skandal sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor! Bir daha iş yok

Görüntüler sonrasında bundan sonraki organizasyonlarında İrem Derici'ye yer vermeme kararı alındığı belirtilen Büyükşehir açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Geniş katılımlı festival başarıyla tamamlanmış, organizasyonu düzenleyen belediyelerimizden kaynaklanan olumsuz hiçbir olay yaşanmamıştır.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu estetik harikası mı? İşte estetiksiz halleri...
Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu estetik harikası mı? İşte estetiksiz halleri...