İrem Derici’nin ‘Evlilikte dört öpücük kuralı önemli’ diyen babası kızını gölgede bıraktı! Hulusi Derici kızının sahnesinde şov yaptı
İrem Derici'nin 'Evlilikte dört öpücük kuralı önemli' diyen babası kızını gölgede bıraktı! Ünlü şarkıcı İrem Derici, babasını Hulusi Derici'nin evlilikte dört öpücük kuralı olduğunu söyleyerek magazin gündemine damga vurmuştu. Kızının açıklamasıyla gündeme gelen Hulusi Derici, uzun süre adından söz ettirmişti. Hulusi Derici, şimdi ise kızının konserinde sahneye çıkarak gündeme geldi. İrem Derici ile 'Öyle Sarhoş Olsam Ki' adlı şarkıda düet yapan baba Derici, kızını adeta gölgede bıraktı. İşte baba-kızın o anları...
27.08.2021 23:52
- Son Güncelleme: 28.08.2021 00:11
İrem Derici, konuk olduğu programda babası Hulusi Derici'nin, evliliğinde 4 öpücük formülü kullandığını söylemişti.
Kızının evlilikteki formülünü açıklamasının ardından gündeme gelen ve uzun süre adından söz ettiren Hulusi Derici, İrem Derici ile yaptığı düetle çok konuşuldu.
Dün akşam Lüleburgaz'da konser veren ve sevenleri ile buluşan İrem Derici, kendisini izlemeye gelenler arasında bulunan babası reklamcı Hulusi Derici ile düet yaparak seyircisine sürpriz yaptı.
Tanju Okan'ın Türk pop müziğinin efsaneleri arasında yer alan "Öyle Sarhoş Olsam Ki" şarkısında birlikte düet yapan baba-kızın performansı, izleyenlerden büyük alkış aldı.