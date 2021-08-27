Dilan Çiçek Deniz yine iş başında! Derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile peş peşe paylaştı sosyal medyada ilgi odağı oldu
Dilan Çiçek Deniz yine iş başında! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile yaptığı paylaşımla nefes kesti. Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Deniz, peş peşe yayınladığı pozlarla yine gündem oldu. Ünlü oyuncunun kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımı, sosyal medyaya damga vurdu. Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutulan oyuncuya "Nefesin kesildi", "Harikasın", "Bu ne güzellik" yorumları yapıldı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
27.08.2021 23:10
- Son Güncelleme: 27.08.2021 23:10
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer aldı.