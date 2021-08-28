Sibel Can’ın kızı Melisa Ural Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisini kaptı! Ünlü çocuklar arapsaçına döndü

Ünlüler dünyasının karışık gönül işlerine bu kez de ünlü çocuklar ortak oldu. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda bitiren Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gönlünü bir başka güzele kaptırdığı konuşuluyor.