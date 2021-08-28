Sibel Can'ın kızı Melisa Ural Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisini kaptı! Ünlü çocuklar arapsaçına döndü
Ünlü çocuklar birbirine girdi... Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu bir süre öncesine kadar Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşıyordu. Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun adının son dönemde şiddet olaylarına karışmasından rahatsız olduğu iddia edilmişti. Alaattin Kadayıfçıoğlu bu kez de bir başka ünlü çocuğuyla aşk yaşıyor. Genç iş insanının, bir süredir Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ile birlikte olduğu iddia edildi. İşte haberin detayları...
28.08.2021 09:14
- Son Güncelleme: 28.08.2021 09:15
Ünlüler dünyasının karışık gönül işlerine bu kez de ünlü çocuklar ortak oldu. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda bitiren Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gönlünü bir başka güzele kaptırdığı konuşuluyor.
Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu uzun bir süre aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yollarını sürpriz bir şekilde ayırmıştı.
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İddialara göre Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun adının şiddet olaylarına karışmasından rahatsız oldu.
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