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Masterchef'ten Tanya Kilitkayalı elendi sosyal medya sallandı! Masterchef Tanya'nın eski hali ve inanılmaz değişimi...

Masterchef'in dikkat çeken isimlerinden biri yarışmaya Kıbrıs'tan katılan 26 yaşındaki Tanya Kilitkayalı oldu. Güzelliği, duygusallığı ve yorumlarıyla adından söz ettiren Tanya Kilitkayalı, Masterchef'in yayınlanan son bölümünde elenen kişi oldu. Daha önce babası tarafından elendiği ifşa edilen Tanya Kilitkayalı'nın yıllar öncesine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Büyüdükçe güzelleşen Tanya Kilitkayalı'nın değişimi sizi çok şaşırtacak. İşte Masterchef Tanya kimdir, nereli gibi merak edilenler ve inanılmaz değişimi.

02.11.2020 11:36 - Son Güncelleme: 02.11.2020 11:36
Masterchef'ten Tanya Kilitkayalı elendi sosyal medya sallandı! Masterchef Tanya'nın eski hali ve inanılmaz değişimi...

MasterChef Tanya bu sezonun dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Yarışmadaki iddiasıyla sık sık gündeme gelen MasterChef Tanya kırmızı takım kaptanı olmuş ve bu haftanın eleme potasına girmişti.

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Masterchef'ten Tanya Kilitkayalı elendi sosyal medya sallandı! Masterchef Tanya'nın eski hali ve inanılmaz değişimi...

Kırmızı takım kaptanı Tanya bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu. Daha önce babası tarafından elendiği ifşa edilen Tanya'nın duygusal vedası sosyal medyayı da salladı.

Masterchef'ten Tanya Kilitkayalı elendi sosyal medya sallandı! Masterchef Tanya'nın eski hali ve inanılmaz değişimi...

Tanya Kilitkayalı, 7 Ocak 1995'te Kıbrıs'ta doğdu. Namık Kemal Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirdi.

Masterchef'ten Tanya Kilitkayalı elendi sosyal medya sallandı! Masterchef Tanya'nın eski hali ve inanılmaz değişimi...

Mezun olmasının ardından Alaçatı stajyer olarak çalıştı. Buna ek olarak, Arkın Palm Beach Hotel, Merit Royal, Salamis gibi ünlü otellerde stajyerlik yapan Tanya Kilitkayalı, 2017 yılında mezun olduğu okulda master yapma kararı aldı. 2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Masterchef'ten Tanya Kilitkayalı elendi sosyal medya sallandı! Masterchef Tanya'nın eski hali ve inanılmaz değişimi...

Tanya Kilitkayalı, Kıbrıs Mutfağı üzerine aile ile birlikte işlettiği bir restoranı var. Tanya'nın elenmesinin ardından sosyal medya Tanya Kilitkayalı'nın yıllar içerisindeki değişimini konuşuyor. İşte başta Tanya Kilitkayalı olmak üzere ünlülerin değişimleri.

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