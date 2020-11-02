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Masterchef'ten Tanya Kilitkayalı elendi sosyal medya sallandı! Masterchef Tanya'nın eski hali ve inanılmaz değişimi...

Masterchef'in dikkat çeken isimlerinden biri yarışmaya Kıbrıs'tan katılan 26 yaşındaki Tanya Kilitkayalı oldu. Güzelliği, duygusallığı ve yorumlarıyla adından söz ettiren Tanya Kilitkayalı, Masterchef'in yayınlanan son bölümünde elenen kişi oldu. Daha önce babası tarafından elendiği ifşa edilen Tanya Kilitkayalı'nın yıllar öncesine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Büyüdükçe güzelleşen Tanya Kilitkayalı'nın değişimi sizi çok şaşırtacak. İşte Masterchef Tanya kimdir, nereli gibi merak edilenler ve inanılmaz değişimi.

02.11.2020 11:36 - Son Güncelleme: 02.11.2020 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





