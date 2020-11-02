Masterchef'ten Tanya Kilitkayalı elendi sosyal medya sallandı! Masterchef Tanya'nın eski hali ve inanılmaz değişimi...
Masterchef'in dikkat çeken isimlerinden biri yarışmaya Kıbrıs'tan katılan 26 yaşındaki Tanya Kilitkayalı oldu. Güzelliği, duygusallığı ve yorumlarıyla adından söz ettiren Tanya Kilitkayalı, Masterchef'in yayınlanan son bölümünde elenen kişi oldu. Daha önce babası tarafından elendiği ifşa edilen Tanya Kilitkayalı'nın yıllar öncesine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Büyüdükçe güzelleşen Tanya Kilitkayalı'nın değişimi sizi çok şaşırtacak. İşte Masterchef Tanya kimdir, nereli gibi merak edilenler ve inanılmaz değişimi.
Mezun olmasının ardından Alaçatı stajyer olarak çalıştı. Buna ek olarak, Arkın Palm Beach Hotel, Merit Royal, Salamis gibi ünlü otellerde stajyerlik yapan Tanya Kilitkayalı, 2017 yılında mezun olduğu okulda master yapma kararı aldı. 2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.