İrem Derici'den bomba itiraf! Kendisinden 11 yaş küçük oyuncu Emre Aslan'la aşk mı yaşıyor?
İrem Derici'den bomba itiraf! Kendisinden 11 yaş küçük oyuncu Emre Aslan'la aşk mı yaşıyor?Clubhouse'ta tanıştıkları ve sevgili oldukları yönündeki iddialarla son günlerde magazin gündeminden düşmeyen İrem Derici Nişantaşı'nda görüntülendi. Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan'la aşk yaşadığı haberlerini soran muhabirlere yanıt veren İrem Derici'nin sözleri adeta itiraf niteliğindeydi... İkilinin aralarındaki yaş farkı gündemden düşmüyor.
Geçen günlerde bir grup oyuncu arkadaşıyla Kadıköy'de kameralara takılmış, korona yasaklarına uymayan Derici'ye polis ceza kesmişti. Ünlü popçunun "Buradaki herkes oyuncu ve hepsinin korona testi yapılıyor" dediği isimler arasında yer alan 22 yaşındaki Emre Aslan'la yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Derici, kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan'la aşk yaşadığı haberlerini soran muhabirlere şöyle dedi: "Sizde kredim var diye düşünüyorum. Böyle bir konuda tek başıma değil de beraber konuşuruz diyeyim."
İşte İrem Derici ve yeni sevgilisi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...