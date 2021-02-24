İrem Derici'den bomba itiraf! Kendisinden 11 yaş küçük oyuncu Emre Aslan'la aşk mı yaşıyor?

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Derici, kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan'la aşk yaşadığı haberlerini soran muhabirlere şöyle dedi: "Sizde kredim var diye düşünüyorum. Böyle bir konuda tek başıma değil de beraber konuşuruz diyeyim."

İşte İrem Derici ve yeni sevgilisi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...