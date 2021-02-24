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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın annesi sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal annesinin gençliğiyle birebir aynı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın annesi sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal annesinin gençliğiyle birebir aynı... Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal şu sıralar tüm vaktini kızı ve ailesi ile geçiriyor. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ve geçtiğimiz ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal uzun bir süredir ekranlardan uzak ancak sosyal medyada sevenleriyle etkileşim halinde... Sevenlerinin yakın takibinde olan ve attığı her adımla gündeme gelen başarılı oyuncu güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sinem Kobal'ın annesi, eşiyle birlikte yıllar önceki fotoğrafları paylaştı, gençliğiyle dikkat Nuray Kobal'ı görenler, 'Sinem'in aynısı' diyor...

24.02.2021 15:08 - Son Güncelleme: 24.02.2021 15:26
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın annesi sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal annesinin gençliğiyle birebir aynı...

'ANNESİNİN GENÇLİĞİYLE AYNI'

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın annesi sosyal medyayı salladı! Instagram'ı aktif kullanan Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal, gençlik fotoğrafıyla dikkat çekti.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın annesi sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal annesinin gençliğiyle birebir aynı...

Eşiyle eski fotoğraflarını paylaşan Nuray Kobal'ı görenler, Sinem Kobal'ın güzelliğini kimden aldığını çok net görebiliyor. İşte Sinem Kobal'ın annesi babası ve kardeşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın annesi sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal annesinin gençliğiyle birebir aynı...

BAŞAK DİZER

Annesi Gülhan Dizer

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın annesi sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal annesinin gençliğiyle birebir aynı...

DANİLO ZANNA

İtalyan Şef'in babası Armando Zanna Nisan 2020'de hayatını kaybetti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın annesi sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal annesinin gençliğiyle birebir aynı...

BELÇİM BİLGİN VE BABASI

Abdurrahim Bilgin