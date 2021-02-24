Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın annesi sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal annesinin gençliğiyle birebir aynı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın annesi sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal annesinin gençliğiyle birebir aynı... Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal şu sıralar tüm vaktini kızı ve ailesi ile geçiriyor. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ve geçtiğimiz ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal uzun bir süredir ekranlardan uzak ancak sosyal medyada sevenleriyle etkileşim halinde... Sevenlerinin yakın takibinde olan ve attığı her adımla gündeme gelen başarılı oyuncu güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sinem Kobal'ın annesi, eşiyle birlikte yıllar önceki fotoğrafları paylaştı, gençliğiyle dikkat Nuray Kobal'ı görenler, 'Sinem'in aynısı' diyor...

24.02.2021 15:08 - Son Güncelleme: 24.02.2021 15:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





