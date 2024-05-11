İrem Derici ve Gökhan Fırat cephesinde yeni gelişme! Daha fazla dayanamadı

Atakan Işıktutan ile 8 aylık ilişkisini sonlandıran İrem Derici, Gökhan Fırat ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Uzun bir süredir sevgili olduğu Gökhan Fırat'la dolu dizgin aşk yaşayan şarkıcı İrem Derici'nin ilişkisine nazar değmişti. İrem Derici, Fırat ile olan fotoğraflarını sosyal medya sayfasından kaldırdı ve takip etmeyi geçtiğimiz günlerde bırakmıştı. Ancak İrem Derici ve Gökhan Fırat cephesinde yeni gelişme yaşandı.