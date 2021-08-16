İrem Derici sere serpe uzandı dekolteli mayosuyla poz verdi! Paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü gören dönüp bir daha baktı
İrem Derici sere serpe uzandı dekolteli mayosuyla poz verdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı İrem Derici, Instagram sayfasında yayınladığı son pozla yine adından söz ettirmeyi başardı. Attığı her adımla gündem olan Derici, dekolteli siyah mayosu ile yerde sere serpe uzanarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda internet kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşım, sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte İrem Derici'nin sosyal medyayı sallayan mayolu pozu...
16.08.2021 20:38
- Son Güncelleme: 16.08.2021 20:38
İrem Derici, şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
İrem Derici, dekolteli siyah mayosu ile yerde sere serpe uzanarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.