Seksenler’in Gülden’i Ayşe Tolga doğal güzel sanılıyordu estetik harikası çıktı! O fotoğrafları görenler şaştı kaldı
Seksenler'in Gülden'i Ayşe Tolga doğal güzel sanılıyordu estetik harikası çıktı! Seksenler dizisinde Gülden karakterini canlandıran Ayşe Tolga'nın estetiksiz hali, sosyal medyada gündem oldu. Kendini spora, sağlıklı beslenmeye ve yogaya adayan Ayşe Tolga'yı doğal güzel sanan hayranları ise ünlü oyuncunun estetiksiz halini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun geçmiş yıllara ait fotoğraflarına "Doğal güzel sanmıştım", "Bu nasıl bir değişim" yorumları yapıldı. İşte Ayşe Tolga'nın estetiksiz halleri...
16.08.2021 21:03
- Son Güncelleme: 16.08.2021 21:57
Seksenler dizisinde Gülden karakterini canlandıran Ayşe Tolga, estetiksiz fotoğraflarının sosyal medyada yayınlanması üzerine gündem oldu.
Ünlü oyuncunun estetiksiz halini gören hayranları, "Doğal güzel sanmıştım", "Bu nasıl bir değişim" yorumlarında bulundu. İşte Ayşe Tolga başta olmak üzere ünlü isimlerin estetiksiz halleri...