Çukur’un Akın Koçovalı’sı Burak Dakak bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Ece Yaşar ile arasındaki fark şaşkına çevirdi meğer...

Başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in üstlendiği Gülperi dizisiyle de tüm dikkatleri üzerine çeken Dakak, son olarak Çukur dizisinde boy gösterdi. Dizideki başarıl performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, şimdi ise Miray Daner ile Zeki Demirkubuz'un yeni filmi Hayat'ta rol alacağı yönündeki haberlerle gündem oldu.