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Haberler Magazin Nilsu Berfin Aktaş bir anda çırılçıplak kaldı transparan mağduru ah şu kameralar! O ismin ikizi çıkan Kuzey Yıldızı'nın Gökçe'si...

Nilsu Berfin Aktaş bir anda çırılçıplak kaldı transparan mağduru ah şu kameralar! O ismin ikizi çıkan Kuzey Yıldızı'nın Gökçe'si...

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı: İlk Aşk, kendi yıldızlarını da doğurdu. Onlardan biri de Kuzey'in kızlarından Gökçe'ye hayat veren Berfin Nilsu Aktaş. 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Berfin Nilsu Aktaş, sosyal medyada da adından bolca söz ettiriyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde, Gökçe Mollaoğlu karakterini canlandıran Berfin Nilsu Aktaş şimdilerde yeni dizisinin heyecanını yaşıyor. Ancak gelin görün ki Nilsu Berfin Aktaş oldukça talihsiz bir olayla gündeme geldi.

23.10.2021 09:05 - Son Güncelleme: 23.10.2021 09:11
Nilsu Berfin Aktaş bir anda çırılçıplak kaldı transparan mağduru ah şu kameralar! O ismin ikizi çıkan Kuzey Yıldızı’nın Gökçe’si...

Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, yeni dizisinin fragmanında ışığın azizliğine uğrayınca, kameralar önünde adeta çıplak kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nilsu Berfin Aktaş bir anda çırılçıplak kaldı transparan mağduru ah şu kameralar! O ismin ikizi çıkan Kuzey Yıldızı’nın Gökçe’si...

Yeni diziye başlayan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, tanıtım fragmanındaki bir sahnesiyle tam anlamıyla "yürek hoplattı"

Nilsu Berfin Aktaş bir anda çırılçıplak kaldı transparan mağduru ah şu kameralar! O ismin ikizi çıkan Kuzey Yıldızı’nın Gökçe’si...

Tasarımcı olma hayallerini kuran genç bir kızı canlandıran Nilsu Berfin Aktaş'ın kameralar önündeki sahnesi sosyal medyayı salladı.

Nilsu Berfin Aktaş bir anda çırılçıplak kaldı transparan mağduru ah şu kameralar! O ismin ikizi çıkan Kuzey Yıldızı’nın Gökçe’si...

Tamamen transparan elbisenin altında Nilsu Berfin Aktaş, çıplak gibi görününce ortalık karıştı.

Nilsu Berfin Aktaş bir anda çırılçıplak kaldı transparan mağduru ah şu kameralar! O ismin ikizi çıkan Kuzey Yıldızı’nın Gökçe’si...

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde, Gökçe Mollaoğlu karakterini canlandıran Berfin Nilsu Aktaş, 1998 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

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